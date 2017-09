Un total de 32 compañías de ocho nacionalidades se dan cita en 'Cir&Co 2017' pondrán en escena más 150 representaciones

La directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho, ha presentado los últimos detalles de un "festival de vanguardia, con gran proyección internacional y único en su género".

En el acto de presentación se ha conocido un cupón de la ONCE dedicado al festival, que se pondrá a la venta el miércoles 6, y que "llevará la imagen de Cir&Co por toda España, gracias a los más de 5,5 millones de cupones que se ponen a la venta", según el delegado territorial de la ONCE, Ismael Pérez, ya que la organización colabora por vez primera con el evento.

Sancho ha destacado "la apuesta de la Junta por la internacionalización del Festival, tanto en el aumento del número de compañías, como en la celebración de un nuevo encuentro de las Escuelas Europeas de Circo", que se reunirán en Ávila por cuarto año consecutivo, para debatir, compartir experiencias y crear un espectáculo único.

En este caso, las escuelas participantes proceden de seis países -Finlandia, Bélgica, Francia, Italia, España y Brasil- que, durante toda la semana, trabajarán en la creación del espectáculo 'What a wonderful world', que se pondrá en escena en el Episcopio los días 8 y 9 a las 23.50 horas.

Este espectáculo será estreno mundial y, tras su paso por Ávila, se podrá disfrutar en el Circo Price de Madrid.

A nivel internacional, la programación de 'Cir&Co 2017' contará con la participación de diez compañías procedentes de Francia -como país referente de las artes circenses-, como son Les Arts Mar Saud, Les Zygomates, Imperial Kikiristan, La Faux Populaire, L'Attraction Céleste, Cie Avis de Tempête, Ka Folle Allure, Roulottes en Chantier, Gilles Rémy y Kadavresky.

Además, participará tres compañías holandesas con los espectáculos Morna, Maharadja y Metamorfoso. Desde Argentina llegará la compañía Bambolea & Alas Circo y también va a participar una compañía de otros países como Gran Bretaña (Circle of Two), Italia (Bubble on Circus), Alemania (The Gerlings) y Bélgica (Le Cirque du Platzak).

Una de las principales novedades de esta edición, es la nueva sección 'Cir&Co Cine' que va a proyectar tres películas al aire libre en la ladera de la muralla frente al Lienzo Norte, tres clásicos del cine universal: 'Dumbo' (EEUU, 1941), 'El mayor espectáculo del mundo' (EEUU, 1952) y 'Había una vez un circo' (Argentina, 1972).

