Un total de 34 obras se exhibirán en la XXVI edición del FIOT de Carballo, que arranca el 22 de septiembre

Esta XXVI edición ha sido presentada en la tarde de este viernes en la capital de Bergantiños, en donde la Asociación Cultural Telón e Aparte y el Ayuntamiento, organizadores del evento, han explicado que el FIOT participa este año en tres coproducciones. A la presentación, además, ha acudido el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil.

En concreto, acompaña en su primer gran proyecto a la primera compañía profesional de Carballo, Galeatro; colabora con otra de fuera de Galicia, Atresbandes; y, por último, apoya el último proyecto de Contraproduccións, muy vinculado a la comarca de Bergantiños ya que recrea el centenario de la muerte de Eduardo Pondal.

En la edición de 2017 los organizadores también apuestan de forma decidida por el apoyo a los creadores emergentes, lo que se traduce en la aparición de nuevos espacios como el Certame Microteatro Metro Cadrado (M2), que extiende el teatro a otros espacios fuera de sala y busca nuevos formatos y discursos para llegar a un espectro más amplio de público.

REFERENTES

El auditorio del Pazo da Cultura acogerá a algunos de los directores teatrales de referencia en la escena española, como Pablo Messiez, Alfredo Sanzol, Yayo Cáceres, Mario Gas y Miguel del Arco. Entre los gallegos, destaca el dramaturgo Cándido Pazó, así como Tito Asorey. Todos ellos traerán varios de los estrenos absolutos y de las obras inéditas en Galicia que incluye el programa de esta edición.

Así, el cartel ofrece 34 obras, tres coproducciones, siete estrenos absolutos y siete estrenos en Galicia en las modalidades de programación de sala, Ciclo OTNI, Rúa dos Contos, Microteatro y Fiotiño. Esto se complementa con actividades paralelas como la Escola do Espectador, el Café con, el Teatro de Rúa, la exposición Zoom FIOT, o Dálle un Bocado e diversos talleres de participación. La presencia internacional está representada por compañías y artistas procedentes del Reino Unido, Bélgica y Portugal.

Por todas estas actividades, la organización ha destacado que el festival se consolida como el corazón del teatro en Galicia (representado en el cartel de este año), lo que explica la imagen de esta edición y el lema 'All you need is FIOT'.

CARAS POPULARES

Uno de los platos fuertes de esta XXVI edición es la representación de 'Incendios', de las compañías Ysarca y Teatro de la Abadía, en la que participa Nuria Espert, la gran dama del teatro español y recientemente reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

La organización ha destacado que otro de los rostros más populares de las artes escénicas españolas que estará presente en el FIOT es Fran Perea, que repite con Feelgood Teatro por segundo año consecutivo y que se subirá al escenario del Pazo da Cultura con el estreno en Galicia de 'El ciclista utópico'.

Además, la actriz Mónica Caamaño ha sido elegida en esta XXVI edición como Xograresa de Outono 2017, por su intensa y diversa trayectoria y su compromiso activo con el sector cultural, cuya carrera transcurre entre el teatro, el cine y la televisión.

VENTA DE ENTRADAS

El próximo 6 de septiembre se abre la venta de abonos para los socios de la AC Telón e Aparte, que podrán comprarse hasta el día 12 de este mes. A partir del 13 de septiembre la venta de abonos estará disponible para el público en general.

En el caso de las entradas sueltas para la programación de sala, el Ciclo OTNI y la sesión doble en el Mercado, podrán adquirirse por Internet desde el 13 de septiembre hasta un día antes de cada función o de forma presencial en la taquilla del Pazo en los 90 minutos previos a la representación.

