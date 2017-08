Medina (Valladolid) pone en marcha una campaña contra el acoso sexual en las fiestas patronales de San Antolín

Bajo el lema 'No todo vale en San Antolín ¡Un no es un no! Por unas fiestas libres de agresiones sexistas', se difundirá en las casetas y establecimientos participantes en la Feria de Calle 2017, recinto de peñas, programa oficial y Plaza de Toros.

La campaña también reza que la fiesta es para el "disfrute de todos" de forma "segura" y que ni el uso ni el abuso de alcohol u otras drogas, "justifican una agresión". "No todo vale en San Antolín", prosigue el lema, que pide a la población "evitar ser cómplice" y adoptar una actitud "activa" frente a las agresiones sexuales. "Si las presencias, no te calles. ¡Pide ayuda!", concluye la campaña.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.