Políticos de todo signo contra el terrorismo y la barbarie en la manifestación de Barcelona

Con la agenda y el curso político en standby recibieron los partidos políticos la fatídica noticia de los atentados de Barcelona y Cambrils, el primer zarpazo yihadista en suelo español de los últimos 13 años. Así, con el recuerdo aún reciente de la barbarie, los dirigentes de los principales partidos no dudaron en levantar el teléfono y movilizar a sus miembros para que asistan a la manifestación de este sábado en Barcelona en repulsa de los atentados y en honor a las víctimas. También la Casa Real. Lo harán bajo el lema "No tinc por" ("No tenemos miedo)" y por detrás de los Mossos y los comerciantes que serán quienes encabecen la manifestación después de que Ada Colau les cediera la primera fila.

El objetivo de los partidos —que llegarán en un Airbus facilitado por el Gobierno— es claro: mostrar unidad y solidaridad frente al terrorismo en tiempos de fragilidad política y con el 1-O a la vuelta de la esquina. La unidad se ha conseguido salvo en pequeñas excepciones, como los reproches de Cifuentes y los desplantes de la CUP— formación que en un primer momento se negó a asitir si acudían Mariano Rajoy y el rey Felipe VI—, que en alguna ocasión han ensombrecido el fin último de la concentración. Ciudades como Madrid, Valencia, Alicante, Castellón y Vigo celebrarán también manifestaciones con el mismo lema y a la misma hora.

Gran despliegue de PP y PSOE

PP y PSOE ya han anunciado un gran despliegue para reflejar una presencia amplia de sus respectivos partidos este sábado en Barcelona. La representación del Ejecutivo estará encabezada por el presidente Mariano Rajoy, quien invitó a "todos los españoles que puedan a estar presentes para demostrar que España es un pueblo unido frente a la barbarie en los valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos". Junto al presidente marcharán la vicepresidenta el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, entre otros.

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, por su parte, acudirá finalmente, a pesar de que en un primer momento comentó que no asistiría porque no había recibido "ninguna invitación" por parte de la Generalitat, una postura duramente criticada por Podemos: "No se necesita invitación contra el terrorismo".

Hay que demostrar que España es un pueblo unido frente a barbaria en los valores de democraciaEn filas socialistas, Pedro Sánchez estará acompañado por José Luis Rodríguez Zapatero y Teresa Fernández de la Vega, así como de la mayoría de los miembros de su Ejecutiva Federal, entre ellos la vicesecretaria general, Adriana Lastra; el secretario de Organización, José Luis Ábalos; y secretarios ejecutivos y de área como Patxi López o José Manuel Rodríguez Uribes. A nivel autonómico, Susana Díaz (Andalucía), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Ximo Puig (Valencia), Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Javier Lambán (Aragón) o Miquel Iceta (Cataluña), entre otros.

Del resto de partidos de la oposición, Albert Rivera será la cara visible de Ciudadanos, así como Inés Arrimadas, y Pablo Iglesias de Podemos.

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ha interrumpido también sus vacaciones para asistir, así como el lehendakari Íñigo Urkullu; la presidenta de Navarra, Uxue Barkos; el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el presidente de Galicia, Nuñez Feijóo, y el Defensor del Pueblo. En cuanto a los partidos vascos, han confirmado su presencia el PNV, EH Bildu, el PSE y Aralar.

La CUP garantiza su presencia, pero lejos del rey y Rajoy

La asistencia más polémica de la CUP, que en un primer momento se negó a asistir si acudían Mariano Rajoy y el rey Felipe VI, a quienes acusó indirectamente de los atentados de Cataluña al mantener relaciones con estados que "financian a Estado Islámico", en palabras de su portavoz, Mireia Boya. "No queremos repetir el besamanos del minuto de silencio", dijo en rueda de prensa.

El aluvión de críticas posterior por parte de las principales figuras políticas, entre ellas la del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, influyeron en su cambio en su postura. La formación reculó y garantizó días después que estaría presente, aunque con matices: lo harán "al lado de la gente" y en ningún caso compartirán cabecera con el presidente del Gobierno o el rey.

