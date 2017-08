PNV prestará su "colaboración absoluta" para acabar con el terrorismo pese a "no poder" suscribir el Pacto Antiyahista

El PNV se compromete a prestar "su colaboración más absoluta para intentar ayudar a acabar con el terrorismo", pese a que, en la actualidad, "no puede" suscribir "la totalidad" del Pacto Antiyihadista, al no compartir algunas medidas que lo integran, entre otras, la 'prisión permanente revisable', "un eufemismo de la cadena perpetua". Además, aplaude la colaboración entre las Fuerzas de Seguridad en la gestión de los atentados de Barcelona y Cambrils.

Tras salir del encuentro del Pacto Antiterrorista, al que la formación jeltzale ha asistido como "observador", el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha señalado, además, que desconoce si todos los partidos podrán alcanzar un acuerdo "en torno a una nueva redacción" del acuerdo. No obstante, ha precisado que eso no será "obstáculo" para su total cooperación en esta materia.

Esteban ha representado a los jeltzales en la reunión del llamado Pacto Antiyihadista, que se ha celebrado esta mañana en la sede del Ministerio del Interior en Madrid, tras "los terribles atentados" de Barcelona y Cambrils.

El PNV ha acudido a la cita "en calidad de observador", y tras el encuentro, el portavoz del Grupo Vasco en la Cámara baja ha trasladado, en primer lugar, "toda su solidaridad" a Barcelona y al pueblo catalán". Asimismo, ha

ofrecido, "una vez más", toda su "colaboración para combatir el terrorismo".

El representante de la formación jeltzale se ha felicitado por el hecho de que, "dentro de las circunstancias tan terribles como han sido estos atentados con tantas víctimas", haya funcionado la coordinación y la colaboración entre las diferentes Fuerzas de Seguridad.

En manera especial, "ha celebrado "que se haya respetado que una Policía integral, como los Mossos d'Esquadra, lleve la investigación principal, siendo como es su competencia".

Además, ha subrayado el hecho de que, "por fin, pueda haber un acceso directo de la Ertzaintza y de los Mossos a la información sobre las redes yihadistas que operan en Europa", y esto "ha movido a PNV a participar como observador" en la reunión de hoy.

Aitor Esteban ha recordado que, en virtud del acuerdo presupuestario que su suscribió con el Gobierno central, la Ertzaintza "ha podido, por fin, como Policía integral que es, acceder a estos datos". "Esperemos que esa coordinación y esa información se mejore todavía más en los próximos años", ha añadido.

CONTENIDO DEL PACTO ANTIYIHADISTA

El representante del PNV ha dejado claro que PNV "no puede suscribir la totalidad" del Pacto Antiyihadista "por diversos motivos". "Algunas de las medidas en el ámbito de la modificación del Código Penal que se consagran en este Pacto no las compartimos", ha apuntado, para referirse a la 'prisión permanente revisable', que considera "un eufemismo de la cadena perpetua".

Asimismo, ha recordado que "la propia redacción del Pacto contiene una serie de menciones que no podemos suscribir, como la referida al acuerdo de 2000, al llamado 'Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo' que firmó el presidente Rajoy con Zapatero, y que mencionaba, en su texto, para mal evidentemente, más al PNV que a la propia ETA".

Aitor Esteban ha dicho que desconoce "qué sucederá en el futuro" y si todos los partidos podrán alcanzar un acuerdo en torno "a una nueva redacción del Pacto Antiyihadista". "Pero esto no ha sido, no es y no será un obstáculo para que PNV preste su colaboración más absoluta para intentar ayudar a acabar con el terrorismo", ha concluido.

