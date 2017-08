CCOO acusa a ELA de "buscar la hegemonía única" en las relaciones laborales para negociar "de manera unilateral"

La secretaria de Acción Sindical de CC.OO. Euskadi, Mari Cruz Vicente, cree que ELA mantiene una postura crítica con la Mesa de Diálogo Social porque "buscar la hegemonía única" en las relaciones laborales con el objetivo de "mantener un estatus" en el que negocie "de manera unilateral". Además, ha insistido en que planteará propuestas "concretas" al Gobierno vasco tras el verano y ha reiterado que "no estará" en un foro en que no trate "contenidos reales" para mejorar las condiciones de los trabajadores".

En declaraciones a Europa Press, Vicente ha considerado que "no es que ELA esté en contra del diálogo social, es que está en contra de un diálogo social en el que participen todas las organizaciones sindicales en igualdad de condiciones", cada uno con la representatividad que tiene.

En este sentido, ha destacado que la central dirigida por Adolfo Muñoz "lo que ha hecho a lo largo de la historia son negociaciones bilaterales, tanto con los empresarios como con los diferentes Gobiernos", y ése "es un estatus que quiere mantener por encima de todo".

"No compartimos esa visión de lo que entiende ELA por diálogo social, sino que consideramos que el diálogo social debe ser participativo, transparente y donde tengan participación todas las partes a través de la representatividad que nos ganamos en las elecciones sindicales", ha apuntado.

La dirigente de la central sindical ha criticado, además, "los discursos vacíos de ELA, que tienen un trasfondo" que no comparten, que es "buscar la hegemonía única en el ámbito de las relaciones laborales y mantener el estatus de poder negociar de manera unilateral".

OBJETIVOS

Mari Cruz Vicente ha recordado que, entre los objetivos que se ha marcado hasta final de año CC.OO. Euskadi, está "revitalizar" la mesa de diálogo social, de forma que "el eje central de las reivindicaciones esté centrado en el empleo de calidad".

En este sentido, ha apuntado que, tras la reunión de este foro el día 18 del pasado mes de julio, el sindicato ha trabajado en "toda una batería de propuestas" que planteará al Gobierno vasco tras las vacaciones de verano.

"Vamos a exigir que la mesa tenga contenidos reales, propuestas concretas y negociaciones efectivas. Si no es así, CC.OO. no estará en un ámbito del diálogo social que no sea concreto y sirva para mejorar las condiciones de los trabajadores", ha añadido.

CONTENIDOS REALES

A su juicio, hasta ahora este foro "sí ha tenido contenido", y ha recordado que se cerró "una fase el año pasado con una serie de acuerdos que se han ido cumpliendo y una declaración de compromisos a desarrollar". "En este nuevo proceso, que ha tardado mucho tiempo en ponerse en marcha, lo que queremos manifestar es que estaremos en mesas con contenidos reales", ha reiterado.

Vicente considera que, sobre el compromiso "de revitalizar la negociación colectiva, se ha dado un primer paso con el acuerdo de estructura", pero ha señalado que "la negociación colectiva sectorial sigue en una fase de paralización".

A su juicio, esta situación no es "culpa en exclusiva" de los firmantes del acuerdo, "sino que hay otros agentes al margen de la mesa que deberían apostar" por ello.

"Para nosotros, la revitalización de la negociación colectiva es un elemento fundamental. Estamos ante un crecimiento económico en el que las empresas están con el mismo nivel de beneficios que antes de la crisis, pero los salarios y las condiciones de trabajo siguen atascadas", ha apuntado.

La dirigente sindical ha afirmado que, en este contexto, CC.OO. volverá a plantear "la potenciación de los convenios sectoriales y, si no es posible, estará negociando en aquellos ámbitos donde sea posible mejorar las condiciones salariales y sociales de los trabajadores".

