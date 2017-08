El estreno europeo de 'The Wife' (La buena esposa) clausurará Sección Oficial del 65 Festival de Cine de San Sebastián

Fotograma de The Wife. (ZINEMALDIA)

El estreno europeo de la película 'The Wife' (La buena esposa) clausurará, fuera de concurso, la 65 edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre. La Sección Oficial se cerrará con esta coproducción de Suecia y Reino Unido, que participará fuera de concurso, dirigida por Björn Runge y protagonizada por Glenn Close y Jonathan Pryce que junto a Annie Starke presentarán el filme en la capital guipuzcoana.

Según han informado desde el Zinemaldia 'The Wife' (2017), con guión de Jane Anderson (Olive Kitteridge) basado en la novela homónima de la escritora estadounidense Meg Wolitzer, cuenta la historia de una mujer que se ha sacrificado durante 40 años para apoyar la carrera literaria de su marido, pero llega a su límite la víspera de que su cónyuge reciba el Premio Nobel de Literatura.

La película está dirigida por el cineasta Björn Runge (Lysekil, Suecia, 1961), que obtuvo el premio Ángel Azul a la mejor película europea en la Berlinale por 'Om jag vänder mig om/Daybreak' (2004) y compitió en la Sección Oficial de San Sebastián con 'Happy End' (2011), que obtuvo el premio del jurado a la mejor fotografía.

Además, las mismas fuentes han recordado que en 2011, Glenn Close (Greenwich, Connecticut, Estados Unidos, 1947), que ha recibido seis nominaciones a los Oscar, ya viajó a San Sebastián para presentar la película 'Albert Nobbs' (Rodrigo García, 2011) y recoger el Premio Donostia.

Por esta película fue nominada a los Oscar y los Globos de Oro, que se suman a los reconocimientos recibidos a lo largo de su trayectoria en los Emmy, Globos de Oro o Tony, entre otros galardones.

La actriz de teatro, cine y televisión debutó en el largometraje con 'The World According to Garp' (El mundo según Garp), de George Roy Hill, cuya actuación fue reconocida con la primera de sus seis nominaciones a los Oscar.

Entre sus interpretaciones figuran películas como 'The Big Chill' (Reencuentro, 1983) de Lawrence Kasdan; 'The Natural' (El mejor, 1984) de Barry Levinson; 'Fatal Attraction' (Atracción fatal, 1987) de Adrian Lyne; 'Dangerous Liaisons' (Las amistades peligrosas, 1988) de Stephen Frears; 'Meeting Venus' (Cita con Venus, 1991) de István Szabó, que clausuró el Festival de San Sebastián y que supuso su primera visita; 'Cookie's Fortune' (1999) de Robert Altman; y las series de televisión 'The Shield' (2005) y 'Damages' (Daños y perjuicios, 2007-2012).

Le da la réplica en la película el actor británico Jonathan Pryce (Holywell, Flintshire, Gales, 1947), actor de la Royal Shakespeare Company que cuenta en su filmografía con títulos como 'Brazil' (Terry Gilliam, 1985), 'Glengarry Glen Ross' (Éxito a cualquier precio, James Foley, 1992), 'Evita' (Alan Parker, 1996), 'Tomorrow Never Dies' (El mañana nunca muere, Roger Spottiswoode, 1997), 'Regeneration' (Gilles McKinnon, 1997), que presentó él mismo en Zabaltegi y las distintas secuelas de 'Pirates of the Caribbean' (Piratas del Caribe, Gore Verbinski, 2003, 2006 y 2007).

Recientemente ha interpretado a Gorrión Supremo en la serie televisiva 'Game of Thrones' (Juego de Tronos) y en 2018 repetirá con Gilliam para encarnar a Don Quijote en 'The Man Who Killed Don Quixote'.

Completan el reparto Christian Slater (True romance/Amor a quemarropa), Max Irons (Woman in Gold/La dama de oro), Annie Starke (Albert Nobbs) y Harry Lloyd (The Theory of Everything/La teoría del todo).

