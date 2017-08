Bilboko Konpartsak y Etorkintza Elkargoa advierten del riesgo de consumo de alcohol en fiestas, "sin juzgar a nadie"

Bilboko Konpartsak y Etorkintza Elkargoa realizarán, por cuarto año consecutivo, una campaña en la que advierten de los riesgos de consumo de alcohol durante la Aste Nagusia bilbaína, "sin juzgar a nadie". En este sentido, han destacado que el objetivo es ofrecer a la ciudadanía "información veraz y no moralizante" de la ingesta de alcohol para que se haga de una forma responsable.

En rueda de prensa, Bilboko Konpartsak y Etorkintza Elkargoa han destacado la puesta en marcha, por cuarto año consecutivo, de una iniciativa que busca "informar sin juzgar" respecto al consumo de alcohol en Aste Nagusia. Para ello se ha puesto en marcha una guía de bolsillo titulada "¿Hasta dónde puedes llegar?", con información sobre los "diferentes estadios en el consumo", que será repartida entre el público y estará disponible en las txosnas, y un folleto de primeros auxilios "con pautas de actuación ante comas etílicos" para las comparsas.

La portavoz de Bilboko Kompartsak, Oihana Pascual, ha remarcado que son materiales que, "año tras año" cuentan con "mejoras". "Se trata de pequeñas guías que están a disposición en las txosnas y que informan sobre los riesgos y la mejor forma de pasarlo bien sin pasarse, mientras que para las propias comparsas, además de los carteles, tenemos una guía un poco más completa de primeros auxilios ante una situación delicada de abuso de alcohol".

CONSUMO RESPONSABLE

Pascual ha remarcado que se trata de una campaña "en la que no tratamos de juzgar ni de decirle a nadie qué ni cómo tiene qué hacer", sino que trata de informar de cara a que las decisiones de consumo sean "personales, responsables y consecuentes".

Por su parte, el representante de Etorkintza Elkargoa, Santi Martínez, ha manifestado que el objetivo de la campaña de prevención y reducción de riesgos al consumo de alcohol en Aste Nagusia es "recordar a la ciudadanía bilbaína que lo podemos pasar igual de bien y consumir alcohol reduciendo los riesgos, es algo que no cuesta tanto".

De este modo, Martínez ha puesto como ejemplos a seguir "beber agua, o tomarse un bocata en la txosnas" si se consume alcohol. "Si bebemos, bebemos para divertirnos y pasarlo bien. La Aste Nagusia es el mejor escenario para ello. No queremos pasarlo mal, así que lo mejor es acordarse de comer, alternar el consumo con agua para no llegar a la deshidratación y procurar no mezclar diferentes tipos de bebidas". Todo ello, según han apuntado, con el fin de llegar al último domingo de fiestas "con el mejor cuerpo posible y habiéndolo pasado muy bien".

La campaña incide en que, si se bebe es para divertirse y pasarlo bien, "no para pasarlo mal". También remarca que en que ningún momento juzga, sino que busca informar para que cada uno decida por sí mismo "haciéndose responsable de su decisión", y favorecer un consumo "responsable", ofrecer consejos al consumir alcohol -comer antes, alternar el consumo con agua, evitar mezclar bebidas, no beber con ansiedad-, y por último, señalar que el abuso sin control del consumo a veces deriva en consecuencias negativas "para nosotros y nuestro entorno".

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.