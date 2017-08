Asociaciones de la ciudad se unen en un comunicado contra las agresiones sexistas que se leerá en San Agustín

Entre las entidades participantes se encuentran diferentes asociaciones de vecinos y de los ámbitos de igualdad y de juventud, además de otras que se han sumado al grupo de trabajo, como la agrupación feminista HeforShe. También se ha contactado con otros colectivos para que se sume a la campaña y la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) se ha adherido para implicar a sus asociados, a los que se hará llegar carteles, chapas, pegatinas y folletos contra las agresiones sexistas.

"La implicación de diferentes sectores, tal como hemos tratado en las reuniones, es fundamental, por eso nos pusimos en contacto con la UCAYC, con la que colaboraremos para que los establecimientos se sumen y no toleren agresiones sexistas en sus locales", ha indicado la concejal del ramo, Raquel Ruiz.

"Que este año se hayan sumando más asociaciones y sectores es algo muy positivo ya que la lucha contra las agresiones sexistas requiere de la implicación de toda la ciudad. Este año hay más asociaciones feministas con más ideas y se están implicado asociaciones de vecinos y comercios. Además contaremos con la formación de profesionales, de la Policía Local, Nacional y del Centro Asesor de la Mujer donde se explicará el protocolo de actuación y la importancia de los teléfonos 091 o 016 , que funcionan de manera eficiente las 24 horas y son fáciles de recordar", ha indicado Ruiz.

"No queremos continuar viviendo bajo las acusaciones que nos dicen que llevábamos la ropa demasiado corta, que íbamos por una calle sin iluminación y debimos haber tomado el camino largo, que estábamos solas en el bar o que nosotras comenzamos a hablar con ellos. Queremos que nuestro NO sea NO, y no quepa ninguna consideración más en él, y que nuestro sí sea respetado. Queremos disfrutar nuestra vida de forma plena porque hoy, a las mujeres, por serlo, nos lo continúan tratando de impedir", reza el comunicado en que se dice a donde acudir en caso de sufrir una agresión.

