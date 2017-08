Agotados los abonos para el festival Paredes de Coura, que recibirá a unos 4.000 gallegos por día del 16 al 19 de agosto

La cercanía a la Praia Fluvial do Taboao, en el norte de Portugal, motiva que miles de personas (desde España se producen un 18% de las ventas, aproximadamente) acudan cada año desde Galicia a este festival.

Ya consolidado, en esta edición recibirá a At The Drive In, Foals, Nick Murphy, Beach House, Benjamin Clementine, Future Islands, King Krule y Kate Tempest entre los principales artistas.

LCD Soundsystem en 2016, TV on the Radio en 2015, Franz Ferdinand y Beirut en 2014 y Echo and the Bunnymen y The Horrors en 2013 son algunos de los nombres que han pasado por esta cita, que nació de una conversación entre amigos.

Cuatro días de música que en 2017 estarán marcados por la vuelta de At The Drive In, grupo de post-hardcore que inició su recorrido en 1993 en El Paso (Texas) y que se disolvió en 2001, tras tres álbumes a los que ahora se suma 'In·ter a·li·a'.

Otra de las presencias sobresalientes será la de los ingleses Foals, cuyo estilo es definido con diferentes etiquetas que van desde el rock alternativo al art rock, dance punk o math rock.

Las actuaciones de los londinenses Benjamin Clementine, cuya voz se compara con la de Nina Simone, y King Krule, el auténtico 'enfant terrible' al que describen como una especie de Billy Bragg remezclado por James Blake, figuran también entre las más esperadas.

Estarán también, entre muchos otros, los coreanos Jambinai, banda de post-rock que ya hizo resonar sus instrumentos milenarios en la Illa de San Simón (Pontevedra), en el Sinsal de 2014.

Un festival, el de Paredes de Coura, que, en suma, se plantea como una invitación a una "armonía perfecta" entre música y naturaleza y que transforma año a año el anfiteatro natural de la Praia Fluvial do Taboao en escenario de momentos "apoteósicos e irrepetibles".

