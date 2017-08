O PSdeG afea que a Xunta manteña un "chiringuito" na extinción de incendios e a deixe "á natureza"

A preguntas dos medios durante unha rolda de prensa en Santiago, Vilán lembrou que os incendios son "un problema endémico" da comunidade, que empezan a notarse "no mes de agosto" en base ás temperaturas e ao estado dos montes e que cesan cando "empeza a chover".

"Esa é a política antiincendios do presidente Feijóo", criticou Vilán, que se basea en "crer na natureza" e esperar a que "empece a chover" para parar lumes como o de Verín, que calcinou xa máis de 1.300 hectáreas.

Vilán lamentou que, desde a Administración galega, non exista "ningunha clase de prevención". "Sabemos cales son os problemas, hai montado un chiringuito ao redor da extinción dos incendios que non se quere cambiar", dixo Patricia Vilán, para quen a Xunta "non ten ningún tipo de interese en arranxalo".

Consulta aquí más noticias de A Coruña.