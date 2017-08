La Fundación Oso Pardo muestra su desacuerdo con el "alarmismo" de COAG-Asturias sobre los ataques de osos al ganado

"De ninguna manera hay una situación insostenible y no es cierto que los ataques de osos al ganado se estén extendiendo por todo el territorio. No hay ningún nuevo problema o conflicto con los osos que justifique el alarmismo. Tampoco puede generalizarse ni exagerarse un hecho anecdótico, como la posibilidad de que un oso haya comido pienso colocado para el ganado y los perros en el Monte de Llamera (Cangas del Narcea). Aunque fuera cierto, no deja de ser un hecho puntual que no debe convertirse en motivo de alarma", señalan desde la Fundación en un comunicado.

Además, añade que el sindicato COAG-Asturias "conoce bien la situación del campo asturiano y los verdaderos problemas de la ganadería de montaña" por lo que considera que "no debería contribuir al alarmismo injustificado".

"Es verdad que la población de osos está creciendo en los últimos años de forma moderada y que eso genera nuevos retos para continuar con la buena convivencia entre osos y actividades humanas, que son perfectamente abordables, mediante información y diálogo, como ya se viene haciendo. Pedimos a los dirigentes de COAG-Asturias que se sumen a ese esfuerzo, como han hecho en ocasiones anteriores, para lograr la mejora de la actividad ganadera y su compatibilización con la conservación del oso pardo", dicen desde la Fundación Oso Pardo.

