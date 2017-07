Diputación de Soria planteará aumentara a 12 los miembros de las comisiones tras la renuncia de 6 diputados del PP

La propuesta será la de ampliar estas comisiones a 12 diputados, frente a los diez que había antes, de manera que habrá seis miembros del PSOE, cuatro no adscritos y dos del PP.

Las comisiones hasta ahora las formaban diez diputados, cinco del equipo de Gobierno (PSOE), cuatro del PP y uno de los no adscritos (José Antonio de Miguel y Raúl Lozano, anteriores diputados de C's que también pasaron a ser no adscritos). Esta redistribución viene motivada por el paso de seis diputados el PP al grupo de no adscritos.

Luis Rey ha insistido en que este ajuste debe hacerse de manera que altere "lo menos posible" el funcionamiento de la Diputación y para que todos los grupos y los no adscritos estén integrados "de manera justa e integrada" aunque ha reconocido que desde la institución no van a admitir que los ocho diputados no adscritos que hay en la actualidad participen de "manera individualizada".

El presidente ha reconocido que el PP les ha solicitado el cese del diputado liberado que tenían al 50 por ciento, el alcalde de Cabrejas del Pinar, Fidel Soria, y el nombramiento de otro miembro del partido para ocupar su lugar.

