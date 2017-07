Feijóo advierte a Ferroatlántica de que "nadie puede amenazar a una administración pública por cumplir la ley"

Así lo ha dicho, en la rueda de prensa con motivo del Consello de la Xunta, a preguntas de los medios de comunicación en relación a las advertencias realizadas por Ferroatlántica tras conocer la decisión, sobre las consecuencias que esta denegación tendrá para el empleo y la inversión en Galicia.

Núñez Feijóo ha explicado que la Xunta no pretende "engañar a nadie" y que siempre puso sobe la mesa, incluso "desde antes de presentar el expediente", la necesidad de que la solicitud de la empresa "cumpliese la ley" y diese garantías de "mantenimiento del empleo y de la actividad industrial".

"Esa hoja de ruta no ha variado", ha subrayado el presidente gallego, para quien, "lamentablemente" y de acuerdo con los servicios jurídicos, el expediente presentado por Ferroatlántica "no cumple la ley" y no otorga garantías "suficientes" para demostrar un compromiso con el empleo y con la actividad industrial en la zona. "Y como no se ajusta, tuvo que ser denegada", ha resumido.

"No se puede autorizar, por parte de un gobierno, el incumplimiento de una ley", ha dicho Feijóo, para quien, la administración que lo haga debería "dar cuentas ante los tribunales".

Bajo la premisa de la "primera y fundamental limitación" que supone el "cumplimiento de la ley", Núñez Feijóo ha dejado no obstante la puerta abierta a "seguir dialogando" con Ferroatlántica para que "sus intereses se ajusten" a la legalidad.

