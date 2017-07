Gonzalo Jiménez considera que el editor que ha denunciado a Las Edades busca "difamar" al proyecto

La denuncia ha sido presentada por el director del Museo del Libro 'Fadrique', de Burgos, y propietario de la editorial Siloé, Juan José García, al considerar que la fundación ha cometido un fraude al falsificar los datos oficiales y la cifra de visitas, así como por financiación ilegal, según la información que ha publicado 'El País'.

Jiménez ha participado en el encuentro que se ha desarrollado este viernes en el segoviano Palacio Quintanar, en el marco del programa de la Junta de Castilla y León 'Los Mejores de los Nuestros' y ha zanjado que la fundación no tiene notificación alguna de esa demanda y solo conoce lo que se ha publicado en medios de comunicación.

El secretario general de la fundación ha reconocido, en declaraciones a Europa Press, ignorar cuál puede ser el objetivo de una acción de este tipo, aunque ha aclarado que no será "hacer ningún favor" a Las Edades del Hombre ni tampoco a Castilla y León.

Gonzalo Jiménez ha hecho hincapié en que las entradas de cada exposición están numeradas y ha puntualizado que también existen invitaciones. Sobre la publicación de datos relativos al número de visitas, ha defendido que se emiten cuando a la institución "le parece conveniente". En esa línea, ha dudado que el museo de El Prado dé las cifras de entradas "todos los días".

Lo que sí ha concretado es que 'Reconciliare', la muestra que acoge Cuéllar, ha rebasado ya las 66.000 visitas. Asimismo, Jiménez ha confiado en que esta campaña sirva para que acuda más gente a la villa mudéjar y a recorrer la exposición. De esta manera, ha apostado por que este episodio no suponga "una noticia negativa sin más", sino que presente aspectos positivos.

SIN RELACIÓN

En cuanto a Juan José García, el secretario general de la fundación Las Edades del Hombre ha remarcado que la institución no tenido "nunca" relación con él, aunque ha argumentado que García "siempre" ha tenido el "deseo" de contar con un stand en Las Edades "para exponer sus libros, sus trabajos y sus facsímiles".

De hecho, Jiménez ha reconocido que "un momento determinado" creyó que esa colaboración sería posible, aunque finalmente la relación no cuajó porque un stand "cuesta" y "no podemos regalar el trabajo de mucha gente" a una persona para que "promocione sus productos". Así, el secretario general ha reiterado que la fundación ofreció a García la posibilidad de colaborar y "no quiso".

Por otro lado, Gonzalo Jiménez ha emplazado a conocer el contenido que pueda presentar la demanda de Juan José García para que la Fundación determine los paseos a seguir. No ha descartado que Las Edades del Hombre emprenda a su vez acciones legales, puesto que "si te ponen en esta tesitura, cada uno tiene instrumentos para afrontarlo", como ha agregado.

Igualmente, el secretario general ha coincidido con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y con la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, al afirmar que las facturas presentadas para solicitar subvenciones están justificadas. No en vano, Jiménez ha apuntado que "cada año" hay una auditoría en ese sentido.

