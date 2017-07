La Aste Nagusia de Bilbao ofrecerá 19 espectáculos de artes escénicas gratuitos y para todos los públicos dentro de su programación de Teatro y Artes Escénicas de Calle para este año. Dos de ellos se exhibirán por primera vez en Euskadi y otro, "Chipolatino", se estrenará en el Estado. También podrá verse el trabajo de la Compañía Kukai Dantza, recientemente galardonada en los Premios MAX, junto a Brodas Bros + DZ en "Topa!".

Aste Nagusia 2017 acercará a Bilbao, a través de las artes escénicas, una importante representación de compañías vascas, algunos estrenos nacionales y estatales, y propuestas premiadas en festivales internacionales, entre otros. Todos los espectáculos de calle transcurrirán en dos escenarios al aire libre, la plaza del Teatro Arriaga y la plaza del Gas, según ha informado el Consistorio bilbaíno.

Las representaciones para el público general se desarrollarán en la plaza Arriaga desde el domingo 19 al domingo 27 de agosto, en doble sesión, a las 13.30 horas y a las 21.30 horas, con una duración media de 50 minutos. Por su parte, el público infantil tendrá su escenario en la plaza del Gas, a las 19.30 horas, salvo el primer domingo, día 20, donde el horario será a las 20.00 horas.

En esta edición de Aste Nagusia se darán cita compañías procedentes de Euskadi, Cataluña, Galicia, Cantabria, Madrid, Reino Unido, Francia, Italia, Argentina y Etiopia. En total, serán diez compañías nacionales, cuatro estatales, y seis internacionales.

Cada una de ellas amenizará las distintas sesiones con espectáculos diversos, de temáticas y estéticas muy distintas. Cerca de un centenar de profesionales darán vida a números de magia, circo, clown, cabaret, danza, marionetas, juegos de luces y sombras y espectáculos de pompas de jabón. Todo ello acompañado de músicas y sonidos "espectaculares" venidos de todo el mundo, según ha resaltado el Consistorio de la capital vizcaína.

Los diferentes espectáculos invitarán a viajar al público a lugares insospechados, como un bosque encantado de la mano de Panpotx Kultur Elkartea y su espectáculo "Baso liluragarria" o a disfrutar de las historias encerradas en un baúl de la compañía Trotamundos. Otras las historias llevarán al público hasta África, al corazón de Etiopía o a una isla desierta con Robinson Crusoe. "Será, sin duda, una oportunidad única para hacer volar la imaginación y poder asomarse desde Aste Nagusia a distintos rincones del mundo", según se ha subrayado desde el Ayuntamiento.

Cerca de 47.000 personas asistieron el año pasado a las representaciones de teatro de calle que, según el estudio de impacto económico de Aste Nagusia realizado por el Ayuntamiento de Bilbao el año pasado, es una de las actividades más valoradas (8,08 sobre 10), sólo superada por los fuegos artificiales.

ESTRENOS EN ASTE NAGUSIA

La programación de Teatro y Artes Escénicas de Calle traerá a Bilbao diferentes estrenos. Dos se exhibirán por primera vez en Euskadi y uno se estrenará en Aste Nagusia a nivel estatal. Respecto a este último estreno, se trata de "Chipolatino" de la compañía Chipolatas, que exhibirá por primera vez en el Estado un mix de circo, música, teatro, beatbox y baladas.

Además, por primera vez en Euskadi, podrán verse los espectáculos de Fekat Circus, "The rise of the full moon", de Etiopía, una representación que transmite la esencia de África. Fekat Circus de Etiopía trabaja desde hace más de doce años con el circo como herramienta de transformación social, cambiando la realidad de cientos de niños de las calles en riego de exclusión social de Addis Abeba.

Por último, también se estrenará en Euskadi "Le Rêve d'Erica" de los franceses Circ Bivouac, un espectáculo inspirado en el cuento "Las zapatillas rojas", de Andersen.

Entre las propuestas destacan la presencia del espectáculo "Juguete Roto" de Pas & Company, premiado en el Off del Festival de Teatro de Calle de Valladolid (TAC) como mejor espectáculo; y las actuaciones de la compañía vasca Trapu Zaharra, que el pasado mes de mayo recibió el Premio Especial a su trayectoria en Umore Azoka de Leioa, y trae a Aste Nagusia su espectáculo "Sefiní".

COMPAÑIAS VASCAS

Aste Nagusia también ofrece la posibilidad a los grupos vascos de artes escénicas de acercar sus trabajos al gran público. La representación de Euskadi será muy importante con la presencia de diez espectáculos diferentes.

De este modo, se mostrará el trabajo de Malicia y el Pequeño Judas, que con su espectáculo "el punto de la i" reflexionará con acrobacia y humor sobre la vida virtual. Asimismo, podrá verse también el trabajo de la Compañía Kukai Dantza, recientemente galardonada en los Premios MAX, junto a Brodas Bros + DZ en "Topa!". Se trata de la unión de cuatro intérpretes de dos compañías que, preservando sus orígenes artísticos, se unen en esta pieza callejera, vital y enérgica que mezcla el hip hop de los Brodas Bros y la danza tradicional vasca de Kukai.

Todo ello junto a Trotamundos, con sus "Historias de un baúl", el mago Hodei, con su "Fuerza de la Ilusión" y Gari Montxo eta Joselontxo,

además de los magos Tor y Txoborro, y las asociaciones culturales Panpotx y Eidabe.

"Con esta programación de ocho días de teatro de calidad, internacional, gratuito, accesible y para todos los públicos, el Ayuntamiento acerca a los bilbaínos, bilbaínas y visitantes diferentes propuestas culturales con las que dinamizará las calles de Bilbao y propiciará la participación y el contacto directo de la ciudadanía con este tipo de espectáculos. De hecho, en Aste Nagusia 2016 cerca de 47.000 personas disfrutaron de las obras de Teatro de Calle", ha resaltado el Consistorio de la villa.

Como en anteriores ediciones, el Ayuntamiento bilbaíno seguirá trabajando en el ámbito de la inclusión, y aquellos espectáculos de Teatro de Calle con un considerable texto contarán con una intérprete de lengua de signos.

