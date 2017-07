Gobierno sostiene que las actuaciones del presidente del Consejo de la Transparencia "tienen que ser ejemplares"

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y a preguntas de los medios, tras conocerse que José Molina presentó la semana pasada en la Asamblea Regional una conclusiones de la memoria de actividades del año 2016 distintas a las aprobadas en el pleno de ese órgano.

En este caso, ha apostillado, "no ha sido una práctica apropiada y ejemplar" y cuando "paradógicamente, en el mismo momento, denunciaba abuso de poder de este gobierno por impedir que ni él ni nadie estuviera por encima de la ley y se saltase un procedimiento administrativo para cubrir una plaza del Consejo de la Transparencia".

Arroyo ha señalado que Molina "tiene que justificar realmente" la razón por la cual ha presentado en la Asamblea un informe distinto al que aprobó el Consejo de la Transparencia, "más aún cuando en el propio Consejo el resto de consejeros le han reprochado que hable de cuestiones personales en nombre del Consejo".

Según la consejera, el presidente del Consejo de la Transparencia "debe explicar por qué ha llegado ese informe que no contaba con el respaldo del Consejo; echar balones fuera e intentar justificar, lo que no tiene justificación, no merece la pena ni siquiera valorarlo".

Tras lo que ha pedido trabajar por la transparencia, "en el buen gobierno y en participación. Seamos ejemplares desde el Consejo de la Transparencia y desde el Gobierno de la Región de Murcia". "Es importante que nuestras conductas sean ejemplares, en beneficio de la Región", ha apostillado.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz Víctor Martínez, ha asegurado que el presidente del Consejo de la Transparencia entregó en la Asamblea Regional la memoria del Consejo de la Transparencia "manipulado", a pesar de ser advertido previamente de que no era el informe correcto.

El 'popular' ha cuestionado los argumentos esgrimidos por el presidente del Consejo de Transparencia, José Molina para justificar la entrega de una memoria de actividades de 2016 que no corresponde con la que fue aprobada por el pleno del Consejo, un informe manipulado, entregado en la casa de todos los murcianos y que no era el legal, ha afirmado.

Martínez ha advertido que Molina "miente" al decir que el informe llegó por SEUR al parlamento regional; "lo trajo él en mano y se lo entregó personalmente a Rosa Peñalver".

Además, ha añadido que se le advirtió cuando el documento se iba a presentar a la presidenta de la Asamblea de que no correspondía con el que había sido aprobado por el Consejo de la Transparencia y "no lo puso en su conocimiento", por lo que el informe se registró oficialmente en la Cámara.

Ha exigido, por tanto, que el presidente del Consejo de la Transparencia "se aplique su propia doctrina y asuma las responsabilidad que pide al resto", aludiendo a la limpieza moral y ética. El diputado del PP considera que lo sucedido es "muy grave", daña la credibilidad del Consejo y piensa que debería de reprobarse la actitud de Molina.

El presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, ha señalado, por su parte, que el Gobierno regional no conseguirá que dimita.

