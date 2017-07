El comité de empresa del Metro asegura que sus demandas tienen un coste "ínfimo"

El comité de empresa del Metro de Barcelona ha asegurado que sus demandas tienen un coste "ínfimo" para Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y que el incremento salarial no es ningún obstáculo para la negociación, ya que viene limitado por los presupuestos generales del Estado.

Es falso que el tema salarial haya sido un obstáculo, Mercedes Vidal está mintiendo cuando lo dice"En una rueda de prensa tras la reunión que el comité de empresa del Metro ha mantenido este miércoles en L'Hospitalet de Llobregat, su presidente, Pere Ramon Dalmau, ha manifestado que "en ningún momento el comité ha incrementado las peticiones iniciales y no es hasta que se convoca la huelga que la empresa empieza a negociar aspectos que en la negociación ordinaria se negó a acordar".

Según Dalmau, "es falso que el tema salarial haya sido un obstáculo, -la presidenta de TMB- Mercedes Vidal está mintiendo cuando lo dice, porque el tema salarial viene marcado por los presupuestos del Estado y está topado".

En este sentido, el comité de empresa asegura que sobre la mesa no hay un incremento salarial del 7% en cuatro años, como manifiesta TMB, sino un incremento consolidado en tablas del 4,5%.

Los sindicatos también argumentan que sus propuestas para conseguir la internalización de los trabajos subcontratados, la mejora de la precariedad de los nuevos turnos y la conciliación familiar representan "un coste ínfimo y, en algunos casos, ningún coste".

"Es falso que las demandas que tiene el comité de huelga sobre la mesa tengan un coste para la empresa", ha sentenciado Dalmau, que ha reiterado que Mercedes Vidal no es una interlocutora válida.

Un metro digno

Dalmau ha añadido que "el comité está por un metro digno, porque no puede ser que vuelva a suceder lo del pasado martes con las distribuidoras de billetes, cuando muchos pasajeros no pudieron ser informados porque no hay gente en las estaciones".

En cuanto a la posibilidad de un arbitraje obligatorio por parte de la Generalitat, el comité de empresa ha indicado que hasta ahora no han incumplido ni han dificultado las negociaciones como para considerar necesaria esta medida.

"La Conselleria de Trabajo nos sigue citando, seguimos trabajando con ellos y los tiempos los marca la Conselleria", ha indicado Dalmau.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.