Patricia Conde y Ángel Martín fantasean con un posible retorno de 'Sé lo que hicisteis'

Los presentadores Patricia Conde y Ángel Martín han iniciado, de forma casi espontánea, una campaña a favor del retorno de Sé lo que hicisteis, el programa de humor que ambos presentaron entre 2007 y 2011 y que muchos recuerdan con cariño.

Fue Ángel Martín quien soltó la liebre en Twitter. "¿Os imagináis que volviera Sé lo que hicisteis once años después? Cosas que pienso. Dejadme. Adios.#slqh", escribió."¿Volvemos o qué?", insistía, antes de publicar un tuit aún más contundente: "Lo pregunto en serio y sospecho que si #slqh se hiciese TT hoy y por las buenas seria una gran baza para todos. #slqh #voyaintentarlo #si".

"Sé lo que hicisteis" era esto.https://t.co/Fl2ZO0bO7B

¿Volvemos o qué? — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) 12 de julio de 2017

Lo pregunto en serio y sospecho que si #slqh se hiciese TT hoy y por las buenas seria una gran baza para todos. #slqh #voyaintentarlo #si — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) 12 de julio de 2017

Sus seguidores contestaron emocionados, felices con solo pensar en la idea. Y lo mismo hizo poco después Patricia Conde, que no dudó en secundar la idea de su compañero. Aunque ella dejó su mensaje de respuesta en Instagram.

"Me ha llamado Ángel Martín para que vuelva con él. Ya le perdoné por lo que me hizo... pero.... no sé .... sé que habría algunas tiranteces, un poquito de rencor, discutiríamos la mayor parte del tiempo...como Rachel y Ross en Friends, como Bruce Willis y Cybill Shepherd en Luz de Luna o Michael Douglas y Kathleen Turner en La guerra de los Rose", bromea la actriz y presentadora.

"¡Por dios, qué divertido! ¡Sí quiero! #slqh #calentandomotores", concluía emocionada y usando esos hashtags que hacen pensar que el asunto va más en serio de lo que parece.