Carles Puigdemont remodela el Govern | Directo: Munté, Ruiz y Jané dejan el cargo

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Ferández Díaz, desea suerte a Joaquim Forn como conseller de Interior y le reclama "que ponga a los Mossos al servicio de los catalanes y no del referéndum ilegal".

Suerte @quimforn como Conseller Interior. Reclamo q ponga a los @mossos al servicio d los catalanes y no del referéndum ilegal" — Alberto Fernández (@albertofdezxbcn) 14 de julio de 2017

Finaliza la rueda de prensa de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras para explicar la remodelación del Govern tras la crisis por el 1-O-

Perfil de Jordi Turull, el líder parlamentario de Mas que ha pasado a ser portavoz y escudero de Puigdemont en el Govern.

El nuevo conseller de Presidencia, Jordi Turull, en su cuenta de Twitter asegura que se siente "Honorado por la confianza del president Puigdemont que quiere corresponder. Intentaré realizare un buen trabajo como ha hecho @neusmunte Amiga y referente".

Honorat per la confiança del President @KRLS que vull correspondre.Intentaré fer tant bona feina com ha fet @neusmunte amiga i referent. — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 14 de julio de 2017

Sobre el proceso de compra de urnas para el referéndum, Carles Puigdemont se pregunta "¿alguien sabe cómo se compraron las urnas en los anteriores procesos electorales?" Y critica queahora parece que le queremos explicar a los ciudadanos cómo se efectúan los procesos de compra de urnas cuando no se había explicado antes.

Perfil de Joaquim Forn, licenciadado en derecho y mano derecha de Xavier Trias en Barcelona asumirá la consellería de Interior y el mando de los Mossos d'Esquadra en substitución de Jordi Jané.

Junqueras: "el departamento de Vicepresidencia asumirá la incorporación de procesos electorales".

Junqueras: "Todos haremos lo que haga falta para que los ciudadanos de Cataluña puedan votar". Sobre los nuevos cambios organizativos alrededor del referéndum Junqueras asegura que "todos los miembros del Govern acordarán conjuntamente y firmarán conjuntamente los acuerdos para la organización del 1-O".

Puigdemont: "Todas las decisiones que afectan al 1 de octubre las ha tomado el Govern, ninguna decisión que afecte al referéndum se ha tomado al margen del Govern".

Puigdemont: "El 1 de octubre votaremos. Votaremos en un referéndum organizado por el Govern, con garantías y tendrá un resultado vinculante".

Los nuevos consellers de Govern tomarán posesión de su cargo esta tarde a las 17h en el Palau de la Generalitat.

Sobre la coordinación del referéndum, Puigdemont ha anunciado que creará un órgano de coordinación que presidirá el president de la Generalitat. Y el vicepresident Oriol Junqueras ha defendido que las decisiones sobre el 1-O se tomarán de forma "corresponsable y solidaria". El área de procesos electorales se incorpora a Vicepresidencia y deja de depender de la consellería de Governació (Meritxell Borràs).

Puigdemont confirma que la consellera de Governació Meritxell Borràs "se queda y confirma su compromiso con el referéndum".

La cuenta del Twitter del PDeCAT hace RT de las declaraciones de Puigdemont: "Somos consellers de JxSí y nos presentamos juntos con un solo programa de gobierno y un solo equipo".

La consellera saliente Neus Munté acaba de publicar en su cuenta de Twitter todo su apoyo al president Puigdemont y a Jordi Turull que desde hoy la releva en el cargo

El president @krls te el meu màxim suport i reconeixement. I @jorditurull i totes les conselleres i consellers @govern Tots ens necessitem! — Neus Munté (@neusmunte) 14 de julio de 2017

Junqueras confirma que "en el Govern hay consellers del Govern de Cataluña y no consellers del PDeCAT o de ERC". Y asegura que el PDeCAT es un "partido importantísimo para el futuro de Cataluña".

Sobre la salida de consellers del PDeCAT, Puigdemont asegura que "los consellers son de JxSí y no son de ningún partido concreto".

Jordi Turull será también portavoz del Govern.

Oriol Junqueras asegura que "las decisiones del Govern se han tomado con responsabilidad y todas ellas ayudan a asumir el compromiso necesario que el Govern tiene con en país".

#President @KRLS: “He decidit nomenar Joaquim Forn, Clara Ponsatí, Jordi Turull i Víctor Cullell, que prendran possessió avui a les 17hores” — Govern. Generalitat (@govern) 14 de julio de 2017

Puigdemont: yo no he cesado a nadie. A todos los consellers le he dicho que no les podía cesar porque han hecho un trabajo ejemplar y lo único que les podía aceptar era dar un paso al lado. Motivos para el cese ninguno, para el agradecimiento, todos.

Sobre la compra de urnas, Puigdemont asegura que para que sea posible el referéndum ha de haber urnas, pero destaca que lo más importante es que esas urnas están llenas.

Puigdemont asegura que no hay ninguna duda ni vacilación en los consellers sobre el futuro de Cataluña. Todos los consellers de Govern han actuado y actuarán a favor del referéndum del 1-O.

Entran en el Govern Clara Punsatí como consellera de Enseñanza, Jordi Turull en Presidencia y Joaquim Forn en Interior.

#President @KRLS: “Els consellers @neusmunte, Jané, Ruiz i el secretari Vidal han decidit fer un pas al costat. Els agreixo la seva tasca” — Govern. Generalitat (@govern) 14 de julio de 2017

Los consellers Neus Munté, Jordi Jané, Meritxell Ruiz y el secretario de Govern Joan Vidal han decidido dar un paso al lado, y han cumplido desde la honestidad y el compromiso. Han contribuido de forma decisiva.

Para hacerlo posible, el Govern ha de tomar decisiones y lo hemos hablado con el vicepresidente Oriol Junqueras. Todos los consejeros han de estar compremetidos con el referéndum.

Puigdemont: a nadie se le escapa que es una etapa extraordinaria que acabará de forma extraordinaria. La última legislatura autonómica, que es esta, acabará el 1 de octubre con un un referéndum de independencia.

Empieza la rueda de prensa de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras para explicar los cambios en el Govern. Ya están situados en la sala de prensa del Palau de la Generalitat. Habla Puigdemont

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado la rueda de prensa en su cuenta de Twitter

Los nuevos consellers tomarán posesión del cargo la tarde de este viernes a las 17 horas en el Palau de la Generalitat.

El objetivo de la crisis de gobierno es formar un equipo de PDeCAT y ERC que no tenga dudas ni sufra por su patrimonio en la recta final hacia el referéndum unilateral de octubre, que tiene la frontal oposición del Gobierno del Estado.

Se incorporará en el Govern Joaquim Forn, actual portavoz de CiU en el Ayuntamiento y mano derecha de Xavier Trias, que ocuparía la cartera de Interior en substitución de Jordi Jané.Forn se encargará de una de las carteras más sensibles como es la de Interior, es decir, la consellería responsable de los Mossos d'Esquadra que es la que ha recibido más quejas de parte de la CUP al preguntar qué papel jugarán los Mossos en el caso que se declare inconstitucional el referéndum.

Los cambios en el Govern se producen después de que el president reunió este jueves individualmente a los consellers del PDeCAT para conocer el grado de compromiso con el referéndum y su aceptación de las posibles consecuencias que se puedan derivar del proceso.

Como sustituto de Munté en el Govern entrará Jordi Turull y su cargo como presidente del grupo parlamentario en JxSí podría recaer en Marta Pascal, coordinadora del partido, que tendría así más visibilidad en el Parlament.

Los cambios afectarán a la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, que se perfila como candidata por el PDeCAT en Barcelona para disputarle la alcaldía a Ada Colau.