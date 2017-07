El director de 'Sálvame' Raúl Prieto y el arquitecto Joaquín Torres confirman su relación

Tras muchos rumores que se escuchaban desde hace meses sobre la posible relación entre el arquitecto Joaquín Torres y el director de Sálvame Raúl Prieto, anoche finalmente se confirmó que son pareja durante la presentación del libro de Terelu Campos en Madrid.

La noche del miércoles tuvo lugar la presentación de Frente al espejo, el nuevo libro de Terelu Campos, en el Hotel Villamagna de Madrid. Al evento acudieron conocidos rostros como el de su madre María Teresa Campos y su actual pareja, Edmundo Arrocet, Kiko Matamoros, Carmen Borrego y su marido José Carlos Bernal, así como varios compañeros de Sálvame, entre los que destacó la presencia de Mila Ximénez.

Sin embargo, el foco de atención se centró en el famoso arquitecto Jaquín Torres y el director del programa de Telecinco Raúl Prieto, quienes posaron juntos ante las cámaras de los periodistas, según publica La Vanguardia.

La nueva pareja confirmó así su relación ante al prensa y reveló sus planes para este verano.

Lo que más pareció sorprender a los invitados y al público, informa el diario, fue conocer la salida del armario del arquitecto, quien estuvo casado durante 11 años con la pintora Mercedes Rodríguez Parrizas y con quien tiene dos hijos en común.

Torres defendió su postura tras su divorcio en 2015 y dedicó sus palabras a la que fue su mujer durante más de una década: "A la única que le tengo que rendir cuentas sobre mi sexualidad es a mi mujer (...) Me ha costado más de siete años de psicoanálisis pero he aprendido a aceptarme como soy y no me afectan las críticas".

Por su parte, el también director de Las Campos, mantuvo una relación con el "peluquero de las celebrities", Manuel Zamorano, y con quien rompió el año pasado.

Torres colaboró en el programa de Jorge Javier Vázquez durante un tiempo hasta que abandonó el proyecto. Desde entonces, han sido muchos los rumores que han corrido sobre la posible relación amorosa entre él y Prieto, que crecieron entre el público cuando se les veía juntos en eventos como el tenis o en Ifema.

Finalmente, el evento de la noche del miércoles confirmó la relación entre ambos.