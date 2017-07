Shia LaBeouf se siente avergonzado por sus insultos racistas a la policía

La última gran polémica del controvertido, excéntrico y problemático actor Shia LaBeouf, su detención la semana pasada por provocar desorden público, se ha convertido en algo especialmente escandaloso cuando el vídeo de su detención ha salido a la luz.

Imágenes 1 Foto

De acuerdo a la Policía de Savannah, el actor, claramente borracho, se enfrascó en una discusión después de que dos personas, una de ellas un oficial de policía, no le dieran un cigarrillo y empezó a insultarles con "obscenidades" enfrente de otras personas, incluidos varios menores y niños.

El arresto no hizo más que aumentar la ira de LaBeouf, que siguió insultando a todo el mundo sin parar, desde que lo detuvieron hasta que llegó a la comisaría. "Arrestas a un blanco, ¿por qué?, ¿por pedirle un cigarrillo a un negro?", dijo a uno de los agentes. "Si tuviera un arma te mataría", dijo entre otras amenazas e insultos.

"Estoy profundamente avergonzado de mi comportamiento y no me excuso por ello", ha dicho el joven de 31 años en un mensaje en Twitter. "Mi falta absoluta de respeto a la autoridad es problemática y completamente destructiva", quien reconoce haber caído muy bajo en esta ocasión. "He estado luchando con la adicción durante demasiado tiempo y estoy tomando medidas para asegurar mi sobriedad y espero que pueda ser perdonado por mis errores".

Este altercado es uno más de una ya larga lista de conflictos protagonizados por el que un día fue un prometedor actor, descubierto por Steven Spielberg para Trasnformers y con una gran proyección por delante que él se ha encargado de echar por tierra.