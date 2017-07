Un total de siete pirotecnias tomarán parte en el XXVII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Bilbao

El Ayuntamiento de Bilbao ha recordado que los fuegos artificiales son el espectáculo mejor valorado de toda la programación de Aste Nagusia, según un informe del impacto económico realizado por el Consistorio durante la pasada edición de la Semana Grande.

El sábado 19 de agosto será el turno de Hermanos Ferrández, de Murcia, mientras que el domingo 20 de agosto cogerá el testigo A.P.E. Parente Romualdo (Italia). El lunes 21 de agosto los fuegos tendrán la firma de la Pirotecnia Turis de Valencia, y un día después competirán por primera vez en Bilbao los franceses Féérie.

El miércoles 23 de agosto se podrá disfrutar de la Pirotecnia de Granada Esteban Martín, y el jueves 24 de agosto de los italianos Martarello, dos veces campeones en Bilbao. Cerrará la competición el viernes 25 de agosto la Pirotecnia Vulcano de Madrid.

Tras las noches de concurso, la pirotecnia vasca Astondoa será la encargada de poner el broche final con una noche de exhibición, el sábado 26 de agosto. Los fuegos comenzarán todos los días a las 22.45 horas.

VOTACIONES

Las pirotecnias competirán por dos reconocimientos: el premio del público, que se realizará a través de la votación pública, y el premio del jurado.

El jurado del Concurso estará formado por un miembro de Euskaltel, dos de Bilboko Konpartsak, uno de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, uno del Corte Inglés, y uno del periódico El Correo.

Además, asesorarán al jurado Izaskun Astondoa, de pirotecnia Astondoa; Salvatore Foti de Foti International Fireworks, firma encargada del espectáculo de fin de año de Sidney; y el director del Área de Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Alberto Ruiz de Azua, que a su vez ejercerá de secretario del jurado.

Para su deliberación, el jurado tendrá en cuenta diferentes elementos como la ocupación del espacio aéreo; la pureza, la intensidad, el brillo y la duración de los colores; la variedad cromática, luminosidad, dimensiones, diseño y perfección de formas, elegancia, diversidad de efectos, sonoridad, conjunción con el entorno, originalidad, ritmo y la aceptación por parte del público.

El jurado dará a conocer su ganador del XXVII Concurso Internacional de Fuegos el segundo domingo de Aste Nagusia, 27 de agosto.

Asimismo, existe otra categoría que es el premio del público. Todos los ciudadanos que disfruten de los fuegos y lo deseen, podrán emitir su voto mediante diferentes fórmulas: por la web de http://gozatueuskaltel.com/bilbokosuak/, a través de la aplicación móvil de fuegos artificiales denominada "Bilbao Aste Nagusia 2017" y por cupones de participación que aparecerán entre el 19 y 25 de agosto en el periódico El Correo.

Las personas votantes podrán optar así a los diferentes premios otorgados por las empresas patrocinadoras del Concurso, El Corte Inglés, Euskaltel y El Correo. Las votaciones del premio del público podrán realizarse durante las siguientes 48 horas tras la finalización de cada espectáculo.

SEGURIDAD

El Ayuntamiento de Bilbao pondrá en marcha los protocolos existentes para garantizar la máxima seguridad en la celebración del espectáculo pirotécnico.

Por segundo año consecutivo, se aplicará el Real Decreto 989/2015 (reglamente de artículos pirotécnicos y cartuchería) que obliga a suspender los fuegos artificiales si el viento supera la velocidad de 36 Km/h. Por ello se ha organizado un dispositivo especial que estará preparado en caso de que haya que avisar a la ciudadanía del suspenso del espectáculo pirotécnico.

Para poder avisar a la ciudadanía con tan poco tiempo de antelación, se ha organizado un dispositivo especial compuesto por personal de Protección Civil, Fiestas y Comunicación del Ayuntamiento de Bilbao, que contará además con la colaboración de Bilboko Konpartsak para la zona del Arenal; Gogorregi para la zona de Pio Baroja y Uribitarte; las txosnas de Plaza Circular y Berastegi; los feriantes y el Circo para la zona del Parque Etxebarria; así como MetroBilbao, Bilbobus, Bizkaibus, Euskotren y Euskotran y Renfe.

En el supuesto que haya que suspender los fuegos, no se lanzaría el cohete de las 22.35 horas (cohete que anuncia el inicio del espectáculo pirotécnico), no se encendería el cartel publicitario que está en la zona de lanzamiento (Euskaltel), y en el cielo se podrán ver señales de luces para advertir que no habrá fuegos artificiales.

Del mismo modo, en los diferentes recintos festivos se escuchará a través de las megafonías el anuncio del suspenso de los fuegos, que

también se anunciará a través de megafonía o paneles de información de MetroBilbao, Euskotren y Euskotran, Bilbobus, Bizkaibus y Renfe, y través de Redes Sociales.

DÓNDE VER LOS FUEGOS

La zona con mejor visibilidad para presenciar este espectáculo pirotécnico es la margen izquierda de la ría desde la calle Navarra hasta el paseo de Uribitarte. Además existen espacios con visibilidad aceptable como son Plaza del Arriaga, algunas zonas del Arenal, Plaza de Ernesto Erkoreka, el Paseo del Campo de Volantín, el Parque de Etxebarria, y el Paseo Uribitarte desde Zubizuri hasta el Guggenheim. Las zonas menos aconsejadas son los puentes del Arenal, Ayuntamiento y Zubizuri.

No obstante, debe tenerse en cuenta que en estas últimas zonas existe cierta dificultad para ver los denominados fuegos de baja altura y de tierra. Como zonas en las que es necesario extremar precauciones si se va acompañado de niños pequeños o personas con problemas de movilidad figuran el Puente del Ayuntamiento, Pasarela Zubizuri y el tramo del Puente del Arenal comprendido entre Ripa y el Muelle del Arenal, debido al gran número de espectadores que congregan.

