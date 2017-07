Donald Trump Jr., ante la oferta de datos sensibles sobre Hillary Clinton: "Me encanta"

El hijo de Donald Trump ha divulgado mensajes sobre la reunión con la abogada rusa que mantuvo en plena campaña electoral, según él mismo reconoció.

Trump Jr. afirmó en un correo que le "encantaría" recibir datos comprometedores sobre Hillary Clinton, entonces candidata a presidir la Casa Blanca. Por lo tanto, confirma que estaba al corriente de que se le iba a facilitar datos comprometodores sobre la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca y rival de su padre, Hillary Clinton.

A través de la red social Twitter, Donald Trump Jr. ha publicado una cadena de correos electrónicos sobre la cita rusa. El hijo mayor del presidente ha divulgado los mensajes para ser, en sus palabras, "totalmente transparente" sobre cómo y por qué se gestó el encuentro con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, celebrado el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York.

En uno de los correos divulgados, Rob Goldstone, el publicista que preparó la reunión, advierte a Donald Jr. de que en el encuentro con la abogada iba a recibir "algunos documentos oficiales e información que podrían incriminar a Hillary (Clinton) y sus relaciones con Rusia" y que serían "muy útiles" para su padre.

"Se trata obviamente de una información de muy alto nivel y sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y su Gobierno al señor Trump", agrega Goldstone en el correo.

La respuesta de Donald Jr. a ese correo, fechado el 3 de junio de 2016, es la siguiente: "Si es lo que dices me encanta, especialmente más adelante en el verano".

