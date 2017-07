Varios colectivos urgen a la aprobación urgente de una ley nacional sobre alcohol y menores

Familias, educadores y grupos de prevención y lucha contra el consumo de drogas han pedido este martes una legislación unificada en España sobre el alcohol y han propuesto medidas concretas para combatir el consumo en los menores de edad por su "persistencia" y el "grave riesgo" que supone.



Así lo han expuesto en un acto en Madrid, en el que han presentado tres ponencias sectoriales y un manifiesto que inciden en que el consumo de alcohol en exceso "es un problema de toda la ciudadanía" y piden que no se criminalice a los adolescentes. Lo han llamado Movilización Alcohol y Menores.



Para ello, sugieren poner a la prevención por encima del control y las medidas coercitivas, que se cumplan "las normas", que los medios de comunicación sean menos ambiguos y que " no se institucionalice el exceso alcohólico festivo de la población adulta", entre otras cosas.



La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunció a finales del año pasado el desarrollo de una ley específica de prevención del consumo de alcohol por menores: una Comisión Mixta Congreso-Senado trabaja desde enero en un informe previo a la redacción del anteproyecto de ley, aunque no hay plazos establecidos.

Según los últimos datos publicados por el Plan Nacional Sobre Drogas (2014-2015), el 68,2% de los menores de entre 14 y 18 años ha consumido alcohol en los últimos 30 días y un 30% ha realizado un consumo de riesgo (borrachera). La edad de inicio en el consumo destá en los 13,8 años.



Las instituciones que han participado son CEAPA y CONCAPA (padres de alumnos); FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción); FEDADI, FERE-CECA yMEP (centros y profesionales educativos); y Socidrogalcohol y UNAD (atención y estudios sobre drogodependencias). Estas son algunas de sus propuestas:

Familias

que unifique la normativa y los protocolos de actuación. Subir el precio del alcohol.

para quien beba en la calle y los Ayuntamientos que no cumplan con la normativa. Más control y una legislación. Control "exhaustivo" de los locales "que vendan o puedan vender" alcohol a menores y sanciones a los que lo hagan. Si reinciden, clausura. El dinero recaudado se podía reinvertir, explican, en "programas de ocio alternativo".

del alcohol para que cambien los "mensajes". Subvenciones a las asociaciones de padres para programas preventivos. Representación de las familias en los trabajos y debates públicos.

. Más apoyo a las ONG y organizaciones, públicas y privadas, que trabajen en prevención y atención a colectivos vulnerables.

, etc. Mensajes "claros y precisos" en los medios sobre la tolerancia cero al consumo de alcohol en menores.

Educadores

Educar " en positivo ".

. Educar el carácter desde el punto de vista psicológico y ético. Ayudar a construir valores.

Ayudar a construir valores. Dar ejemplo (los educadores).

(los educadores). Que los centros educativos se abran "al barrio" y desarrollen actividades comunitarias: mesas de trabajo, participación de colectivos profesionales.

. Buenas prácticas: deporte, vídeos, teatro, actividades al aire libre, juegos, redes sociales (incluida la "prevención en los diálogos que se mantienen con los youtubers del momento").

Profesionales

Generar una "normativa legal" centrada en la reeducación y la reinserción social.

centrada en la reeducación y la reinserción social. Mantener los 18 años como límite de edad para la venta de alcohol (y que se cumpla).

como límite de edad para la venta de alcohol (y que se cumpla). Mantener la regulación publicitaria (y que se cumpla).

. Ayuda de los menores a colectivos como empresas municipales, asociaciones de vecinos, empresas de publicidad, equipos sanitarios o fuerzas de seguridad. La prevención universal debe centrarse en "tender a conseguir el no consumo " de los menores.

" de los menores. Actuaciones y participación de escuelas, familias, comunidad, medios y espacios de ocio.

Desarrollo de medidas centradas en colectivos reducidos como "grupos de 10-15 jóvenes con factores de riesgo compartidos".

En menores problemáticos, usar "estrategias de reducción del daño".

Creación de protocolos de actuación compartidos en la atención a menores y familias y centrados en menores en riesgo.

compartidos en la atención a menores y familias y centrados en menores en riesgo. Necesidades para la intervención preventiva: equipos multiprofesionales, planificación, evaluación de necesidades y resultados, estándares europeos, mejorar la comunicación con la Atención Primaria y los Servicios Sociales Municipales, coordinación entre administraciones, perspectiva de género, etc.

equipos multiprofesionales, planificación, evaluación de necesidades y resultados, estándares europeos, mejorar la comunicación con la Atención Primaria y los Servicios Sociales Municipales, coordinación entre administraciones, perspectiva de género, etc. Los medios de comunicación deben huir de los estereotipos, no mostrar a los adolescentes "como si fueran adultos" y controlar más la asociación entre el alcohol y ciertos valores.

deben huir de los estereotipos, no mostrar a los adolescentes "como si fueran adultos" y controlar más la asociación entre el alcohol y ciertos valores. La industria hostelera debe ser "responsable" en la venta de alcohol.

debe ser "responsable" en la venta de alcohol. Las fuerzas de seguridad deberían contemplar "un adecuado equilibrio entre los aspectos de control y sanción y otros más educativos".

Un país "de fiestas constantes"

El director general de la FAD, Ignacio Calderón, ha explicado durante la presentación que España es un país "muy relacionado culturalmente con el alcohol, de fiestas constantes, buena climatología y un ocio juvenil que ha capturado la noche como un momento de socialización al margen del mundo adulto".

Se ha pasado además de un patrón de consumo "mediterráneo" a uno "nórdico", basado en una "ingesta muy violenta e intensa en un corto periodo de tiempo".



Desde el sector de las familias, la presidenta de Ceapa, Leticia Cardenal, ha reconocido que han "fallado", especialmente los padres, convertidos en "cómplices del daño a la salud de nuestros jóvenes", pero ha reclamado mayor formación e información para poder explicar a los hijos las graves consecuencias derivadas del alcohol.

En representación de los educadores, Carmen Perdices, presidenta de la Asociación Mejora tu Escuela Pública, ha resaltado el papel de estos profesionales para "informar y, sobre todo, formar" a padres e hijos, fijar en los adolescentes "metas ilusionantes y positivas" como practicar deporte o voluntariado.

José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, no cree que hayan fallado solo los padres, sino "toda la sociedad", y ha abogado por "educar en positivo" y enseñarles a "elaborar un proyecto de vida que merezca la pena".