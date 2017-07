Incendio en el Mercado Lock de Camden, en Londres

El popular mercado londinense de Lock, en Camden, es escenario de un incendio desatado en la madrugada de este lunes, al que se han desplazado diez camiones y unos 70 bomberos, según informa el Cuerpo de Bomberos de Londres.

En una serie de mensajes publicados en Twitter, el organismo ha informado del despliegue y ha pedido a los ciudadanos que eviten la zona.

Por el momento no hay informaciones sobre víctimas o sobre las causas del suceso, que tiene lugar pocas semanas después de la muerte de al menos 79 personas a causa de un incendio en una torre residencial de la capital británica.

We now have ten fire engines and over 70 firefighters dealing with the #Camden Lock Market fire. Please avoid the area © @CamdenJohnny pic.twitter.com/bdi5HauCLr