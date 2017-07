Liz Hurley asombra con su figura a sus 52 años

La actriz Liz Hurley ha dejado boquiabiertos a muchos de sus seguidores en Instagram al presumir de figura a sus 52 años recién cumplidos —el pasado 10 de junio— con una fotografía en bikini con motivo del Día Mundial del Bikini, que tiene lugar cada 5 de julio y que conmemora el aniversario de la invención de esta prenda de baño en 1946.

En la imagen publicada en su perfil de Instagram, Hurley ha posado frente a un espejo con un bikini rojo de su colección de baño, Elizabeth Hurley Beach. La instantánea acumula más de 32.000 'me gusta' en apenas unos días.

La actriz, que actualmente protagoniza la serie estadounidense The Royals, reveló en alguna ocasión que procura mantenerse lo más activa posible y seguir una dieta sana y orgánica para conservar su figura. En una entrevista en el diario Daily Telegraph explicaba que "no hay ningún atajo para estar delgado, tienes que vigilar lo que comes".

#nationalbikiniday @elizabethhurleybeach 😘 Una publicación compartida de Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) el6 de Jul de 2017 a la(s) 9:26 PDT

Happy Saturday #Herefordshire @elizabethhurleybeach 📷by @damianhurley1 😘😘 Una publicación compartida de Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) el8 de Jul de 2017 a la(s) 6:50 PDT