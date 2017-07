Un informe determinará si de las conclusiones de la Comisión de Ecociudad se deriva posible delito

Esta es una de las conclusiones del dictamen aprobado con los votos favorables de todos los grupos de la oposición y el único voto en contra de los concejales del equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC), cuyo voto particular ha sido rechazado por toda la oposición, en el que se pedía, en líneas generales "hablar de política y gestión pública del agua en lugar de personas", ha sintetizado la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas.

Precisamente, Artigas es uno de los tres miembros de ZEC dimitido en el consejo de administración de Ecociudad, al anunciarlo en el pleno municipal del 30 de junio, junto al consejero municipal de Urbanismo y Medio Ambiente y el alcalde, que preside todas las sociedades municipales, Pedro Santisteve.

Estas dimisiones han sido otro de los puntos que se recoge en las conclusiones, y al estar ejecutadas de facto, se pide que se nombren a los tres sustitutos.

Otra conclusión deja constancia de que "desde el equipo de gobierno construyeron un relato con falsa apariencia de delito" al elaborar un informe que no se dio a conocer a la oposición y que se llevó a la Fiscalía, que tras declarar investigado al gerente de Ecociudad y otras personas, luego se sobreseyó.

Por estos hechos, en las conclusiones se recoge que el equipo de gobierno pida perdón y, además, se estudie si puede haber responsabilidad patrimonial.

GENEROSIDAD

Artigas ha manifestado que "es hora de hablar de política y no de personas" y ha calificado de "generosidad" la dimisión en Ecociudad para así poder debatir de proyecto político en la gestión del agua sin reparar en las personas que estén al frente y "por eso dimos un paso atrás".

Ha abundado que ZEC ha intentado trabajar por la gestión pública del agua y "desmantelar los negocios" relacionados con la misma "y así dar cumplimiento a la directiva marco, pero ha sido imposible por el tripartito de la depuración".

A su parecer, "a la gente le preocupa que los recursos públicos se defiendan con eficiencia, tener toda la información y que no se cometan irregularidades en el negocio del agua y eso es lo que pide ZEC, que quiere hablar de política con mayúsculas y dejarnos de dimes y diretes porque es lo que interesa a la ciudadanía y por eso presentamos el voto particular".

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha criticado que la normalidad democrática "brilla por su ausencia" y ha dicho que le preocupa que no se cumpla el reglamento al ser el secretario y no el alcalde el que haya convocado el pleno.

"Hay que dirimir responsabilidades políticas de los hechos investigados y a la comisión de Ecociudad no le corresponde hacer un análisis de valores, sino de la gestión de la sociedad", motivo por el que ha explicado que CHA no apoyaba inicialmente las conclusiones -aunque sí en el texto final-, ni el voto particular de ZEC, que niega la mayor, los hechos", ha expuesto Asensio.

En su intervención, ha dicho que "se ha probado la pésima gestión de ZEC en Ecociudad y la presión a la que han sometido al gerente y técnicos sin pruebas fehacientes, con acusaciones extremadamente graves".

"NEGOCIO"

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Alberto Casañal, les ha afeado que "no han hecho nada por los ciudadanos y han conseguido que se ponga de acuerdo toda la oposición, una vez más, en las conclusiones". Ha observado, asimismo, que con el voto particular "quieren llevar la contraria y eso es ningunear a los ciudadanos".

En su opinión, "se han querido hacer un traje a medida -de ZEC- y han intentado que no llegáramos a las conclusiones, pero se les ha desmantelado el negocio" y les ha instado a que contacten con los grupos para hablar de gestión, al deducir que no "quieren que la ciudad funcione", en referencia a la dimisión del alcalde y los miembros de ZEC en el consejo de administración de Ecociudad.

La concejal del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha recordado al alcalde que han tenido muchas oportunidades de hablar de Ecociudad y el voto particular de ZEC "atenta contra esas oportunidades", que antes ha enumerado. Le ha dicho que "han hecho el ridículo" en todo este proceso porque "una mentira aceptada por mucho no lo convierte en verdad".

Tajante ha manifestado que "no le votamos para manipular a funcionarios, ni para salir de Ecociudad con una pataleta como un niño malcriado", ha sintetizado.

El concejal del grupo municipal del PP, Sebastián Contín, ha precisado que la "gestión es directa y el Ayuntamiento tiene el cien por cien del control de todo el ciclo del agua".

En tono didáctico, ha expuesto que el ciclo del agua tiene cuatro partes y cuando se crea Ecociudad en 2012 "se incrementan los costes de gestión porque, al igual que el Ayuntamiento, subcontratan parcialmente las tareas".

Para Contín, el problema de los servicios públicos no es municipalizarlos, sino controlar el desarrollo del servicio, que es lo que "se echa de menos porque -ZEC- son los responsables de velar por la gestión del servicio" y se ha preguntado que "si es incapaz de cumplir sus actuales competencias, quien se cree que lo harían mejor si estuviera municipalizado".

MÁS CRÍTICAS

En un segundo turno, Casañal (Cs) ha pedido que "hagan gala de la generosidad y renuncien en todo, si no saben gestionar. Retirénse"; mientras que Ranera (PSOE) les ha instado a pedir disculpas a personas "honestas y honradas que solo han querido hacer su trabajo y eso será política con mayúsculas" porque la actitud del alcalde ha sido "muy cobarde" en todo este proceso al "esconderse" detrás de los funcionarios y "utilizar trucos legales para negar la evidencia de los hechos".

Le ha apremiado que explique los motivos por los que acudió a la Fiscalía con un documento que contenía "información reservada", elaborado por miembros del equipo de gobierno "en los sótanos del Centro de Historia".

El consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, ha dicho que en los 16 folios del dictamen "no hay ni un hecho probado y solo se basa en declaraciones", mientras que el portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha observado que si la cara es el espejo del alma, la del alcalde es un "auténtico poema porque le han caído por todos los lados".

Le ha afeado a ZEC dar "un espectáculo lamentable con la espantada de dimitir" y ha dejado claro que lo principal es "un problema de democracia, de un gobierno que cuando no tiene los votos suficientes, se va corriendo en lugar de negociar y pactar más".

Para Azcón, la pregunta que queda es qué harán si fracasa la remunicipalización o no sacan adelante el Presupuesto de 2018, para cuestionar si también "se irán".

