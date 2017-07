"Hacer el amor es normal, es lo que tienen que saber los jóvenes, pero en España está mal visto"

¿Qué tipo de relaciones se mantienen en España? ¿Están los españoles satisfechos con su vida sexual? ¿Es mejor el sexo con un vínculo afectivo? ¿Es necesaria más educación sexual en los colegios e institutos? ¿Qué prácticas sexuales se llevan a cabo? ¿Mejora el sexo el estado de ánimo de las personas?

Con motivo de la publicación del barómetro sociológico Ulises de 20minutos, cinco ciudadanos –dos jóvenes, un hombre maduro, una mujer de mediana edad y una jubilada– responden a algunas de estas preguntas sobre sus relaciones sexuales y de pareja.

Un joven

Jacobo Pérez. Dependiente de 23 años. Durante su estapa escolar estudió en un colegio del Opus Dei en su ciudad natal, A Coruña.

Desde hace un tiempo tengo una relación abierta. Éramos muy amigos y después empezamos a tener algo más serio, pero ambos podemos seguir acostándonos con más personas. En general estoy muy satisfecho con mi vida sexual, le daría un 9 y suelo mantener unas siete relaciones sexuales a la semana. No todos los días, claro, pero quizás cuatro veces un día y dos sin hacer nada.

A mí me gusta más el sexo cuando hay un vínculo afectivo con la otra persona, es mucho mejor.

Es necesaria más educación sexual. Yo no tuve porque el colegio en el que estuve estudiando es un centro del Opus Dei. Así que no sé como está en otros institutos, pero sí es necesaria más información.

Además de tener una relación abierta con mi actual pareja, he mantenido relaciones sexuales con dos personas a la vez (trío) y con personas diez años mayores que yo.

Mantener relaciones sexuales me afecta para bien, me alegra el día.

Una joven

Tania Rodríguez. Tiene 25 años y trabaja como dependienta y en estos momentos no mantiene una relación de pareja estable.

Aunque no tengo una pareja estable ahora mismo, estoy bastante satisfecha con mi vida sexual, le pondría una nota de 8. Las personas con las que suelo acostarme son conocidos.

Para mí el sexo es mejor cuando hay un vínculo afectivo, no soy una chica de una noche y ya si te veo hago como que no me acuerdo.

Es importante dar más información en los colegios e institutos. En mis años de instituto me enseñaron lo básico: cómo se pone un preservativo. Apenas me hablaron de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y creo que es necesario.

No he tenido relaciones sexuales con más de una persona a la vez, aunque sí que me gustaría probarlo en algún momento. Tampoco he tenido relaciones abierta porque prefiero el vínculo que se crea en una pareja y suelo acostarme con personas más o menos de mi edad.

Tener relaciones sexuales hace que me cambie el ánimo, me pongo mucho más contenta.

Un hombre maduro

Toni Fidersek. Copropietario de una tienda de ropa. 55 años. Ha trabajado en deportes acuáticos (turismo) y como stripper y go-go.ç

He s ido muy activo sexualmente. Cuando trabajas en turismo y eres soltero, puedes acostarte con quien quieras. Aunque ahora llevo unos cuantos años con mi pareja y estoy muy contento, aunque me ha costado acostumbrarme. A veces, cuando el cuerpo me pide sexo, practico deporte. Pero soy feliz con mi pareja.

El sexo es... diferente cuando estás en pareja que cuando mantienes relaciones sexuales con desconocidas.

A mí me enseñó todo lo que sé sobre sexo la mujer de un compañero de mi padre, con práctica incluida. Y teniendo en cuenta el mundo en el que me movía, he cuidado mucho mi salud sexual y siempre he utilizado el preservativo.

He hecho tríos y también he practicado el sexo en grupo, aunque nunca con más de cuatro o cinco personas a la vez.

Creo que todo es mental. A mi no me cambia el estado de ánimo porque siempre tengo la misma actitud. Disfruto la vida porque solo hay una.

Una mujer de mediana edad

Gema. Trabaja en el mundo de la hostelería como camarera. Tiene 42 años y en estos momentos no tiene pareja.

Cuando tenía pareja estaba satisfecha con mi vida sexual. De media solíamos acostarnos unas tres veces a la semana.

Para mí, tener un vínculo afectivo con la pareja sexual hace que acostarse con esa persona sea diferente. Si es una pareja ocasional, es más fácil desinhibirse, mientras que en el caso contrario, cuidas más todo lo que haces.

Hay un desconocimiento entre los jóvenes sobre las ITS que pueden coger si mantienen relaciones sexuales sin protección y creo que en los institutos debería enseñárseles este tipo de educación sexual.

Nunca he tenido una relación abierta, aunque lo respeto. Sí que he estado con personas que tenían pareja y otras eran 10 años menores que yo. Pienso que el tema de la edad no importa tanto como muchas personas piensan.

Mi estado de ánimo cambia cuando tengo relaciones sexuales, me noto más contenta.

Una jubilada

Josefa Escobar. Jubilada de 60 años. Ha trabajado en Francia, Italia y España en varios empleos, pero está especializada en alta costura.

Soy viuda, así que no tengo pa reja estable en este momento. Y no es por criticar a los míos, de verdad, pero los españoles son muy de llegar, echar un polvo y apartarse con rapidez, sin caricias ni nada. A mí me gusta que me hagan el amor con cariño. Y yo que he estado con españoles y con mi marido, que era francés... La diferencia se nota.

Llámalo vínculo o atracción, no tiene por qué ser amor. Pero siempre es mejor cuando la otra persona te atrae de verdad.

No creo que los colegios ni los institutos sean los lugares para explicarles a los hijos estas cosas. Deben ser los padres los que les enseñen. Lo digo por mi hija, que vive en Francia, y me dijo un día que llevaba quince días saliendo con un chico y que aún no se habían acostado. Y pensé que en mi época yo no le habría podido decir eso a mi madre.

Cada madre sabe cómo es su hija, así que sabe cómo decirle y explicarle las cosas: enfermedades, embarazo... Hacer el amor es una cosa normal, es lo que tenemos que entender en España, que culturalmente está muy mal visto. Eso sí, tiene que ser con personas que te gusten.