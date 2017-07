Crece el número de prostitutas que ejercen en los arcenes de las carreteras de Girona

Los Mossos d'Esquadra tienen contabilizadas a 76 prostitutas que ejercen en los arcenes de las carreteras gerundenses. La mayoría de ellas suelen ofrecer sus servicios a lo largo de la N-II y la N-260, y sobre todo en los tramos del Alt Empordà. Son casi una treintena más que en 2013, cuando la intensa presión ejercida por el operativo Arcén consiguió reducir el número a 49.

El jefe de la Regió Policial admite que combatir este tipo de prostitución se hace difícil con la legislación actual Para luchar contra esta lacra social, los mossos ponen ahora el foco encima de los clientes. De hecho, durante el último año han denunciado a unos 60. El jefe de la Regió Policial, el comisario Josep Milan, admite que combatir esta prostitución se hace difícil con la legislación actual, y que cuesta que se acaben cobrando las multas.

"La lucha contra este fenómeno tendría que tener otra regulación, que no corresponde a la policía; pero como sociedad nos tenemos que plantear si queremos continuar manteniendo este tipo de paisaje tan degradante para las mujeres", dice Milan, recordando que hay países como Francia donde la prostitución a la calle está prohibida.

En verano del 2013, a raíz de la presión policial y las multas, el número de prostitutas en las carreteras gerundenses se redujo a 49. El año pasado, pero, ya había aumentado hasta cerca de las 60. Ahora los Mossos d'Esquadra tienen controladas a 76.



En la demarcación, las jóvenes que paran en los arcenes suelen ser chicas rumanas. Se ofrecen en el Alt Empordà y en la Selva, al pie de carreteras como la N-II, la N-260, la C-260 o la C-35. Pero sobre todo, concreta el comisario, se suelen poner a lo largo del recorrido de las dos nacionales. "Aquí es donde se se concentran hasta el 80% de las mujeres", indica el jefe de la Regió Policial.



En 2016, en toda la demarcación de Girona, los Mossos d'Esquadra han interpuesto 57 multas a clientes de prostitución de carreteraCuando se inició el operativo Arcén, los mossos multaban indiscriminadamente tanto a las prostitutas como a los clientes. Ahora, pero, se ha cambiado de estrategia. Sobre todo, porque de las sanciones impuestas (se habían llegado a abrir más de un millar) muy pocas se han acabado cobrando. Y porque la prostitución a pie de carretera –sea en el arcén o bien a 50 metros- continúa persistiendo.



"Básicamente, el tratamiento que les damos a ellas es el de víctima; las identificamos y las informamos, pidiéndoles que se aparten de la carretera", explica el comisario. A veces –concreta Milan- los mossos sí que acaban multando a alguna, pero por desobediencia (porque, todo y las advertencias, la mujer no ha hecho caso a la policía).



"Sobre todo, ahora lo que hacemos es actuar sobre los clientes; porque si hay gente que continúa parando el vehículo, hay ofrecimiento de servicio", explica Josep Milan. Durante el 2016, en toda la demarcación, los Mossos d'Esquadra han interpuesto 57 multas a clientes de prostitución de carretera.

Incidencia "relativa"

El jefe de la Regió Policial de Girona ya admite que con la legislación actual la incidencia que puede hacer la policía en estos casos es "relativa". De entrada, porque no se puede mantener una patrulla en un punto donde se ejerce la prostitución, "pendiente de cuando llegue un cliente". Y después, porque la legislación todavía tiene lagunas.



Con la ley estatal 4/2015 en la mano –la conocida como 'Ley Mordaza'- se pueden sancionar aquellos que demanden servicios sexuales en lugares cercanos donde hay menores (como por ejemplo escuelas o parques infantiles). O bien también aquellos clientes que, al hacerlo, pongan en riesgo la seguridad viaria. Es decir, el mismo argumento que se usó para la normativa catalana.



Josep Milan ya admite que cobrar las multas se hace difícil. "Antes, cuando se tramitaba como infracción de tránsito, a los extranjeros se los podía inmovilizar el vehículo; ahora con la aplicación de la 4/2015 se hace más difícil cobrar de manera inmediata, a pesar de que no quiere decir que alguno acabe pagando por miedo a que la notificación llegue a su domicilio", explica.

"Regulación clara"

El comisario cree que la lucha contra esta prostitución "tendría que tener otra regulación", pero también deja claro "que no corresponde a la policía" establecerla. Milan insta a la sociedad a plantearse si quiere continuar manteniendo "este paisaje tan degradante para las mujeres, ofreciendo sexo en las carreteras". Y más, teniendo en cuenta que otros países –como por ejemplo Francia- han "prohibido totalmente que se ejerza la prostitución en la vía pública, y lo han definido de manera clara".



En paralelo a luchar contra los clientes que pagan para tener sexo cerca de la carretera, los Mossos d'Esquadra también inspeccionan periódicamente los prostíbulos que hay en la demarcación. En total, en todo el territorio, hay 24 de abiertos (que tienen licencia y permiso).



Durante el 2016, la policía llevó a cabo 53 inspecciones y acabó interponiendo un total de 39 denuncias. Eso sí, administrativas (porque los locales tenían deficiencias o no cumplían con la normativa).



Por otro lado, el año pasado los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos personas por coaccionar e incitar a jóvenes a prostituirse. "En este caso, sí que estamos hablando de proxenetas, y entramos ya dentro de un delito penal", precisa el jefe de la Regió Policial de Girona.



Además de la prostitución de carretera y de la que se ejerce en los locales, Milan tampoco esconde que hay otra realidad que se mantiene oculta: aquellos pisos que funcionan como prostíbulos. "Hay un gran espacio de prostitución que, de la calle, se ha trasladado a domicilios", explica el comisario. "Pero aquí, la incidencia policial es poca, a no ser que la comunidad de vecinos nos ponga en alerta o bien recibamos una denuncia por parte de alguna de las chicas", concluye Josep Milan.

