El Santuario de Torreciudad suma un nuevo atractivo turístico con un mirador del Pirineo

En ella puede verse el paisaje que se abre al visitante en ese lugar con el Pirineo central aragonés como telón de fondo. Están identificadas, con nombre y altitud, todas las cumbres importantes que pueden distinguirse en la línea del horizonte, entre ellas 16 tresmiles como el Vignemale, el Taillón, el Cilindro de Marboré o La Munia.

También se sitúan las poblaciones oscenses más relevantes y otros accidentes geográficos destacados, como el cañón de Añisclo, el valle de Ordesa o el circo de Gurrundué. El horizonte abarcado de este a oeste es de 55 kilómetros y la distancia en línea recta al pico más alto, el Monte Perdido (3.348 metros), es de 58,5 kilómetros.

El mirador ha sido patrocinado por ISSREC (International seminar on Science and Religion cooperation for Environmental Care) y la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá (Madrid) - Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

La realización técnica ha corrido a cargo de Prames S.A. y las referencias topográficas están recogidas de la cartografía digital del Instituto Geográfico Nacional de España (1:25.000). Además de ofrecer información de interés para el visitante, se pretende sensibilizar sobre la necesaria protección del medio ambiente, al estimar que se cuida mejor lo que más se conoce.

Consulta aquí más noticias de Huesca.