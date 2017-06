Las asambleas de personal de Ferroatlántica en la Costa da Morte ratifican la huelga y la manifestación del 8 de julio

Las asambleas de trabajadores en los centros de trabajo de Ferroatlántica en la Costa da Morte (A Coruña) han avalado la convocatoria de movilizaciones acordada por el comité de empresa: huelga en las fábricas y centrales para el sábado 8 de julio, manifestación ese mismo día en Santiago de Compostela y marchas a pie desde Cee a la capital gallega desde el 5 de julio.

En las asambleas, celebradas este miércoles, también se explicaron con detalle las gestiones institucionales realizadas en los últimos días y se expuso en detalle el contenido de las alegaciones presentadas por el comité a la Xunta en contra de la solicitud de Ferroatlántica para la autorización administrativa para el cambio de cotitularidad y la supresión de la prohibición de segregación de actividades.

A este respecto, y frente a lo afirmado por los responsables de elaborar el informe con el que Ferroatlántica acompaña su solicitud, el comité subraya que la administración gallega "no tiene deber legal alguno de acceder a la petición de la empresa". "Por eso, en la propia solicitud, la empresa habla de revocación y no de anulación, ya que existen sentencias firmes avalando la legalidad y pertinencia de las cláusulas que acompañan la concesión de los saltos de agua", resalta.

"DECISIÓN PURAMENTE POLÍTICA"

De hecho, añade que "si la Xunta accede a suprimir la prohibición de segregar ambas actividades será por decisión política y deberá aportar una sólida justificación de cuál es el interés público que justifica esta medida".

"Pues precisamente garantizar el empleo y la actividad de las fábricas de ferroaleación es el objetivo de esta obligada vinculación", recuerda.

En este sentido, el comité apunta que "parece que el grupo quiere vender a la sociedad que ahora las centrales son una carga económica, cuando, en toda su historia, los saltos de agua siempre dieron beneficios (que, por cierto, no fueron reinvertidos en la mejora y modernización de las fábricas)".

Contar con las dos actividades es algo "que el propio grupo Ferroglobe pone en valor delante de sus accionistas", agrega. Además, indica que esta vinculación "es la que permite que las fábricas sigan abiertas, y si esto no fuera verdad la empresa no haría el más mínimo esfuerzo por buscar respaldo y justificación social a sus planes".

Para los representantes de los trabajadores, "resulta imposible conjugar que la venta de las centrales sea a un mismo tiempo para sufragar el cacareado plan industrial y para afrontar la abultada deuda del grupo Villar Mir".

En este sentido, valora que "daría muy poca credibilidad a la Xunta del PP que el señor Feijóo antepusiera los intereses de una empresa que está siendo investigada por la financiación irregular del partido al que representa a los intereses de sus administrados".

"El comité y los trabajadores actuaremos con todas las armas que tengamos en nuestra mano si la autorización llega a hacerse efectiva", advierte.

"VILLAR MIR NO TIENE LA PROPIEDAD DE LOS RÍOS"

En cuanto a la libertad de empresa, reprocha a Ferroatlántica que "nada dice del hecho de que un cambio sustancial como la supresión de la prohibición de segregar actividades supondría la caducidad de las concesiones y la obligatoriedad de que estas revirtiesen a la administración gallega, quien tendría que decidir si las vuelve a sacar a concurso o pasan la gestión directa".

"La vinculación no es una condición accesoria, sino sustancial. La empresa quiere mudar las reglas del juego y al mismo tiempo no quiere perder las concesiones. Ferroatlántica no tiene la propiedad de los ríos, solo una concesión administrativa; su libertad es la misma que puede tener cualquier otra empresa interesada en adquirir los saltos y el complejo industrial", asegura el comité.

INVERSIONES EN ARTEIXO

Por otra parte, lamenta que el Ayuntamiento de Arteixo, con su alcalde a la cabeza, "pida garantías de inversiones para las plantas del grupo en el polígono de Sabón, pero no tenga la mínima consideración por exigir que esas inversiones no supongan dejar en la ruina a una comarca entera".

"El Ayuntamiento de Arteixo debería exigir a la empresa que cumpla sus compromisos pero sin vincularlos a la venta de las centrales. No hay que olvidar que esta dependencia solo apareció cuando la empresa hizo públicas las pretensiones de vender las centrales y se encontró de frente con la oposiciones de los trabajadores y la ciudadanía de la Costa da Morte", finaliza.

