El Consell de Puig y Oltra cumple dos años: "No hacemos milagros, pero las cosas van mejor"

El Gobierno valenciano que surgió del Acord del Botànic, firmado por el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos tras las elecciones autonómicas de 2015, cumple dos años y hace balance. Su presidente, el socialista Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, han comparecido este jueves para defender los dos años de gestión del Ejecutivo valenciano. Aunque creen que algunas iniciativas han ido con menos velocidad de la deseada, han destacado el periodo de "reparación de derechos" (fin del repago sanitario, Xarxallibres, la extensión de la renta de ciudadanía, la actualización de la dependencia...), tras el que pretenden centrarse en la lucha contra el desempleo, que afecta a 400.000 valencianos (por encima del 20%) y la pobreza, cuyos niveles están bajando por encima de la media nacional tras dispararse durante la crisis.

"El Botànic no hace milagros, pero entre empresarios y trabajadores vamos a mejor. No podemos hacer magia, pero el cambio va a mejor pese a la infrafinanciación", ha afirmado Puig, para quien las personas sin empleo "son el objetivo" de los próximos años de gestión. Según ha afirmado el jefe del Consell, "hace dos años nadie daba un duro por la economía valenciana", cuyo reto ahora es reconstruirse para orientarse hacia el empleo. "Somos conscientes de que esto no se hace por decreto, pero se ha pasado de la economía de la especulación a la de la innovación", al tiempo que se ha felicitado de que la industria ya suponga el 20% del PIB valenciano.

En esta línea, los dos próximos años serán "decisivos para los próximos 20, con el reto de converger en renta y salarios con una sociedad inclusiva". Puig ha dicho que no quieren ser "triunfalistas" ni "hacer una burbuja de autosatisfacción que sería ridícula", para añadir que su gobierno "piensa en las nuevas generaciones y no en las próximas elecciones".

Puig, que ha descartado cambios en la composición del Consell, ha coincidido con Oltra en la necesidad de una reforma "urgente" del modelo de financiación, en un aumento de las inversiones estatales y en una solución para la deuda que acumula la Generalitat, superior a los 40.000 millones de euros. Por ello, ambos dirigentes han anunciado que el Consell apoyará la manifestación convocada para fechas próximas al 9 d'Octubre. "Hace 40 años, los valencianos salimos juntos a las calles para pedir el autogobierno, ahora queremos que sea viable y justo", ha dicho el presidente. Además, ha destacado que el cambio "es profundo" tras dos años y que ahora "ningún valenciano se tiene que avergonzar de su gobierno", en alusión a la catarata de escándalos de corrupción durante los años del PP.

Mónica Oltra, por su parte, ha hecho un extenso recorrido por las políticas del Consell y los indicadores que ha experimentado durante sus dos primeros años de gestión en áreas como educación, sanidad, dependencia o control y transparencia de las propias acciones del Consell. "Hemos puesto los pilares que serán los fundamentos para las siguientes generaciones, para los próximos 20 años", ha explicado. Según ha dicho, "en esta comunidad ya no se roba, y destinamos ese margen al bienestar de los valencianos".

Los conflictos en el área educativa, con la paralización del decreto de plurilingüismo y las protestas contra el recorte de la escuela concertada, la apertura de la nueva RTVV y la lentitud de algunas reformas han sido los puntos débiles del Consell del Botànic, así como la eliminación de la "hipoteca reputacional" que pesa sobre la Comunitat Valenciana respecto a la corrupción, tanto en la propia sociedad valenciana y en España como en las instituciones europeas. "Hay valencianos que no están de acuerdo con este Consell, pero saben que tienen un gobierno honrado", ha dicho Puig. "Ahora ya no se gasta el dinero en saraos y bobadas, ahora se invierte en políticas que hacen mejor la vida de las personas", ha rematado Oltra.

