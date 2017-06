Manuel Calvo replica al PP que el programa de las Jornadas de Presupuestos Participativos "es científico"

Calvo ha explicado que la primera sesión de las jornadas es "más institucional" y ha contado que para conformar el cartel de los ponentes para hablar de presupuestos participativos se invita a siete ayuntamientos, de los que tres han respondido".

Entre los invitados ha informado de que figuraba el Ayuntamiento de Teruel (PP) que aunque no tiene el mismo modelo de presupuestos participativos que Zaragoza "ha funcionado bien", pero han declinado la invitación y "vienen los que han aceptado".

Sobre la presencia del profesor asociado en la Facultad de Derecho, David Vila, quien tiene relación con las entidades próximas a Zaragoza en Común (ZEC), Red Reas y A Zofra, el director de la Cátedra ha precisado que "es doctor en Derecho Constitucional y es de mi confianza".

"A David Vila le he dirigido la tesis doctoral y no me importa si es de Podemos, es de mi confianza y solo modera una mesa en la que está la FABZ, la Asociación Vecinal Cesaraugusta", ha enfatizado Calvo.

Sobre su cargo, Manuel Calvo ha relatado que la cátedra la ha ganado "por oposición y con un tribunal presidido por el PP. Tengo todos los méritos que se puedan tener y curriculum". Asimismo, ha reconocido que es amigo del alcalde y ha contado que fueron compañeros de curso. "Nos llevamos bien, y qué. No entiendo por qué no puedo dirigir esta cátedra", ha zanjado.

SUELDO Y PRESUPUESTO

En cuanto a la clausura, prevista por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho que se les ocurre invitarla "porque tiene gancho mediático, tiene un nivel intelectual impresionante y cosas muy interesantes que decir", al tiempo que se ha preguntado si habría que excluirla por ser una alcaldesa vinculada a un grupo político.

Además, ha recordado que Carmena ya ha impartido charlas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y ha relatado que coincidió con ella en la Asociación Derecho y Sociedad. "Fuimos promotores y colaboramos mucho y la invité cuando era vocal del CGPJ y dio una conferencia", ha rememorado.

A la concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Patricia Cavero, quien ha vertido las críticas sobre esas jornadas, Manuel Calvo ha contado que le han hecho una entrevista para hacer los presupuestos participativos, al igual que a Ciudadanos y CHA para la mesa de seguimiento en seguimiento, y que al PSOE todavía no se le ha llamado "porque se ha demorado por agenda", ha justificado.

Manuel Calvo le ha pedido a Patricia Cavero que "primero hay que informase y no todo vale. Esto hace daño". Ha agregado que ha sido nombrado por una comisión mixta "que es la que dice lo que hay que hacer".

También ha aclarado que estas jornadas son las que no se pudieron hacer en diciembre porque no estaban hechos los presupuestos participativos, y ha avanzado que está cerrando la programación de octubre.

Sobre el presupuesto de la cátedra, cifrado en 24.000 euros, ha puntualizado que se queda en 17.000 euros sin IVA, que son unos 8.000 euros por semestre y una parte es para el TFG (Trabajo de Fin de Grado), "para motivar a los alumnos". Sobre su sueldo de 1.200 euros anuales ha calculado que son "cien euros mensuales y el trabajo hay que pagarlo", ha reivindicado.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.