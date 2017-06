'The New York Times' defiende el referéndum en Cataluña, pero aboga por una victoria del 'no'

El diario estadounidense The New York Times ha publicado un artículo este viernes en el que defiende la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, pero a su vez apuesta por una victoria del 'no' a la secesión.

En su artículo, titulado El desafío de Cataluña a España, el diario estadounidense argumenta que el mejor escenario posible para el desafío soberanista es que se produzca la consulta, pero que los catalanes rechacen separarse de España.

The New York Times asegura que las negativas del Gobierno central a celebrar una consulta no hacen más que alimentar las aspiraciones independentistas, mientras que recuerda que en la anterior consulta, la participación no fue muy alta y que hay muchos catalanes que rechazan escindirse de España.

Para el rotativo neoyorquino, el Gobierno de España debe alejarse de su actitud actual y negociar con el Gobierno catalán. Una de las soluciones al conflicto, argumenta el Times, sería mejorar el "retorno económico" de Cataluña.