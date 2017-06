La oposición duda de la inversión anunciada para el Plan de vías y reclama activar el 'metrotren' cuanto antes

Sobre este tema, el portavoz socialista, José María Pérez, en rueda de prensa, ha incidido en que lo que ha venido a decir el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, es que el proyecto lo que va a hacer el Gobierno siguiente, por lo que su compromiso con el Plan de Vías no lleva aparejado ni un solo euro, ha recalcado.

Sobre el proyecto constructivo, ha apuntado que no empezaría hasta dentro de tres años, cuando no se sabe quién va a gobernar, al recordar que en 2020 habrá comicios nacionales, mientras que las elecciones locales y autonómicas son en 2019.

Es por ello, que ha aventurado que el Plan de Vías será usado en la próxima campaña electoral por el PP, al tiempo que se ha quejado de que a Foro, a su juicio, le da igual que el alargamiento de plazos, teniendo en cuenta que la ex ministra de Fomento, Ana Pastor, dijo que este mes de julio se iniciaban las obras con un plazo de ejecución de dos años. Ahora empezarían en 2019 por un periodo de cuatro años.

En cuanto al proyecto en sí, ha incidido en que aproximadamente el 40 por ciento de los pasajeros de Cercanías, los que usan FEVE, estarían obligados a hacer transbordo al no poder ir por el túnel del 'metrotren', que solo sería para Renfe.

Dicho esto, ha remarcado que desde diciembre de 2015, cuando el Consejo de Administración de Gijón al Norte aprobó el proyecto, hasta hoy no se elaboró ningún documento técnico que lo aval. Asimismo, ha opinado que si bien las cifras dadas por el ministro supondrían un mínimo de 15 millones de euros por el Ayuntamiento, estas pueden crecer una vez que se conozcan datos económicos y se ejecute el proyecto, dada la complejidad geológica del trazado, que hace las soluciones "no sean baratas", ha afirmado.

También ha reprochado la negativa del ministro, con la "complicidad" de la alcaldesa, a analizar cualquier otro emplazamiento de la estación, aunque este fuera más económico. Con todo, ha opinado que es todo una operación de propaganda en la que se viene a lanzar una idea y unas cifras, dando impresión de que se está haciendo mucho cuando no hay ningún compromiso económico del actual Gobierno, a su juicio.

En cuanto al 'metrotren', Pérez ha ironizado con que bueno es que el Ministerio se entere de que hay un túnel en la ciudad, aunque ha lamentado que sea vaya a hacer hasta Cabueñes un tren en superficie y no los trenes tranvía de otras ciudades.

Dicho esto, ha visto fundamental la conexión del túnel al servicio de Cercanías, por lo que ha apostado por que entre en funcionamiento "en el menor tiempo". Sin embargo, el portavoz socialista cree que no va a haber ni un euro en los próximos años, sino que dejará la inversión al Gobierno siguiente.

Ha recalcado, a este respecto, que según el calendario del Ministerio no existe nada respecto a plazos del 'metrotren', y en los Presupuestos Generales del Estado no figura para el Plan de Vías más que 500.000 euros para iniciar estudios. Pérez ha echado en falta valoraciones económicas en detalle de la operación global, a lo que ha insistido en que no ofrece mucha credibilidad las palabras del ministro, sobre todo después de todos los incumplimientos de Gobiernos del PP anteriores.

'METROTREN' YA

El concejal de XSP David Alonso, por su parte, ha dicho esperar que el anuncio del ministro no se una apuesta política a futuro de cara a las elecciones en 2019. Asimismo, ha indicado que la inversión en el túnel del 'metrotren', que incluye las estaciones intermedias, la conexión con Cercanías y su ampliación hasta Cabueñes, se debería hacer de manera paralela, incluso antes que la propia estación intermodal.

Alonso, además, ha querido ser prudente a la hora de valorar el proyecto, aunque ha visto "erróneo" que el PSOE defienda que FEVE entre en el túnel del 'metrotren', ya que, para él, no tendría sentido. A su juicio, el problema de FEVE es que está "absolutamente abandonado", no el túnel. También ha confiado en que se les entregue información más detallada en el Consejo de Gijón al Norte.

Unido a ello, ha recalcado que una de las primeras cosas que hay que hacer es la modificación

del Plan Especial del Plan de Vías y la tramitación urbanística, que debe aprobarse en el Pleno Municipal. Según él, para que eso se apruebe, "hay que ser capaces de olvidarnos de los partidos y ponernos de acuerdo", ha animado.

Ha incidido, también, en que de ese nuevo Plan Especial saldrán los aprovechamientos urbanísticos nuevos y se sabrá si se venden las parcelas, a lo que ha advertido de que nadie va a comprar sin saber lo que puede hacer y dónde.

Sobre la inversión prevista, ha apuntado que 403 millones de euros para la operación de soterramiento y la estación le parece mucho dinero. No obstante, cree "razonable" e incluso "asumible", si se cumple la inversión que según el Ministerio abonaría el Ayuntamiento de 15 millones de euros, si es que se venden los terrenos por el precio inicialmente estimado.

DESPILFARRO DE DINERO

Por parte del portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, este ha hablado de "desconfianza, por 15 años de propaganda y promesas incumplidas", con inversiones millonarias a ejecutar por gobierno sucesivos y con plazos además interminables. De hecho, ha augurado que en vísperas a las elecciones se va a poner la primera piedra.

Ha considerado positivo, no obstante, la ampliación del 'metrotren' hasta Cabueñes, que es una antigua reivindicación de IU. Eso sí, ha considerado que debe dejarse claro que se va a hacer en paralelo, ya que no hay problema a que se hagan ya las estaciones intermedias y la prolongación a Cabueñes, a su parecer.

Por otro lado, cree innecesario que haya que invertir más de 400 millones de euros, unas cifras propias de pelotazos urbanísticos que de esta época, según él. Frente a este "verdadero despilfarro", ha apostado por ser más realistas, además de tener dudas sobre las cifras dadas debido al entorno geológico donde se ubica la estación, frente el Museo del Ferrocarril. Es por ello, que ha pedido que se den a conocer los informes que se hicieron.

Además, ha recalcado que el gran objetivo era acabar con la barrera ferroviaria, por lo que IU sigue reivindicando el soterramiento hasta Veriña, o al menos hasta La Calzada. Y es que, para él, el verdadero debate es cambiar la movilidad de los ciudadanos, de forma que el tren llegue a la mayor parte de la población. Ha insistido en que lo que aporta la centralidad es el 'metrotren' y, si se logra una mejor movilidad, sería el primer paso de organización del Área Metropolitana Central.

Con más optimismo se ha expresado el portavoz del PP, Mariano Marín, quien ha recalcado que el ministro trajo un plan "serio", con plazos y dinero, a lo que ha conminado a los grupos de izquierda a que dejen de poner trabas para que Gijón al Norte trabaje, mejor "con discreción", ha apuntado. "Lo vamos a conseguir", ha aventurado.

Es por ello, que ha pedido que se deje de utilizar el Pleno como instrumento de agresión a Gijón al Norte para boicotear un plan "ambicioso", que va a ser el futuro de Gijón y va a dinamizar la ciudad. Un proyecto que, a su juicio, no tiene "nada que ver con la falta de ambición de la izquierda",

ha apuntado por el anterior del Gobierno socialista.

