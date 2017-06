Rosa López: "Me da rabia haber pensado muchas veces en dejar mi carrera"

"No soy Rosa de España, Rosa la triunfita, Rosa la gorda", asegura la artista Rosa López en el reality que estrena esta noche (21.30 h) en el canal TEN, Soy Rosa. A sus 36 años, la granadina no le tiene miedo a nada, ha cogido las riendas de su vida y le canta a la independencia y a la fortaleza que da la experiencia de haber superado altos y bajos en su nuevo disco, Kairós, que verá la luz este viernes.

Sin perder la sonrisa en ningún momento, se sincera y nos cuenta algunos de los momentos más complicados de su carrera profesional.

Kairós significa 'tiempo adecuado'. ¿Cree que está en el momento indicado de su vida?

Lo creo de verdad. No sé si es porque he superado carencias que tenía, pero me encuentro que me quiero comer el mundo y la vida, no tengo miedo a nada y tengo muchas ganas de empezar de nuevo.

Muchas de las canciones del álbum tratan sobre cómo se ha repuesto y ahora tiene las cosas claras...

Sí, las tengo, llevo haciendo un crecimiento interior de muchos años y ahora tengo otra forma de ver la vida. Me siento mucho más tranquila y en paz conmigo misma. El single, Al fin pienso en mí, por ejemplo, fue una letra que creé para llevar por bandera esta nueva etapa.

¿Qué otras prioridades tenía antes de pensar en usted?

La canción nace del deseo de estar en paz conmigo misma. Parece que es desde el egoísmo, pero no. Ahora me siento como los móviles, liberada [risas]. No tengo miedo a quedarme en pelotas, no tengo miedo a quedarme sin dinero... Antes pensaba más en intentar llegar a algún sitio porque alguien te lo dice, todo el mundo tiene la solución de tu vida. Pero al final te paras y ves que, cuando todos opinan, la culpa es de uno, porque al provocar esa sensación en los demás se toman esa licencia.

Gracias a dios que todo el mundo me decía lo que tenía que hacer cuando empecé, porque no sabía por dónde coger mi carrera. Comencé a agarrar el toro por los cuernos hace unos ocho años, coincidía que llevaba un año sin mi padre. Me da rabia que haya pensado, no una vez ni dos, sino muchas, en parar y montar otro negocio. Hace 16 años, estaba a punto de montar mi primer negocio cuando surgió Operación Triunfo, y ahora es parecido. Yo daba mi carrera por terminada hace poco pero seguía luchando, hice gira y un disco que pasó sin pena ni gloria. Una de las cosas que he entendido es que voy a seguir siendo la misma piense lo que piense la crítica, esas personas no saben cómo es en realidad tu vida.

La reunión con sus compañeros de la academia, ¿le ayudó a coger fuerzas?

Eso ayudó también, pero el trabajo interior es mío desde hace muchos años. El reencuentro era una de las cosas que más ilusión me hacían. Hemos vivido algo que era tan puro y tan fuerte que es difícil que se repita. Después de esa explosión todos hicieron su propia evolución, la mía siempre ha sido muy exigente, siempre me he fustigado, no me ha hecho falta que nadie me echara piedras sobre el tejado, ya me las echaba yo.

Y ahora que va a volver el programa, ¿qué consejo les daría a los futuros concursantes?

Yo todavía estoy en la misma lucha que ellos, pero es verdad que los jóvenes que vienen tienen mucho talento pero están desbocados. Tendrían que focalizar ese arte hacia algo que les haga sentirse bien. Pero no sentirse bien porque te dan aplausos o te dicen lo guapo que estás, eso alimenta el ego y también hace, cuando las cosas te van mal, que te puedas a ir a la mierda. También les digo que sean ellos mismos, que no intenten falsificar nada ni ser alguien que no son. Aunque te den consejos no vamos a parar de equivocarnos, está bien que se tropiecen porque así aprenderán.

¿En qué obstáculo no le gustaría volver a tropezar?

No me importaría tropezarme otra vez en nada, me encanta experimentar y estar atenta a lo que va a pasar. No pienso que va a ser todo bueno, soy muy positiva, pero intento estar preparada para lo que vaya a venir, sea bueno o no tan bueno.

Además del disco estrena su propio reality. ¿No tiene miedo de exponer tanto su vida?

No, estoy tranquila, se ha hecho de una manera muy blanca. La idea surgió de un amigo, Raúl Berdonés, que sabe las ganas que tengo de ayudar y me convenció para hacerlo. Hemos buscado personas anónimas que cuentan sus historias de superación. Además sale parte de mi vida, y es exactamente lo que hago día a día, sin filtros. Me ha gustado mucho el resultado, están las personas que quiero, se ve cómo preparo el disco, lo que como, mi madre... las cosas que me hacen feliz. Si con eso puedo lanzar el mensaje de que se puede llegar a donde tú quieras, da igual lo difícil que se te ponga...

¿Muchas personas le piden ayuda?

Pues si puedo ayudar contando mi historia lo hago. Tengo claro que cada paso que doy en mi vida va donde yo quiero. No me he dado cuenta en alguna ocasión por mis inseguridades y por inexperiencia, y aunque me venga abajo sé que quiero hacer lo que hago toda mi vida.

BIO: Nació en Peñuelas (Granada), en 1981. Desde pequeña sorprendió a su familia con su talento para cantar. Saltó a la fama ganando la primera edición de Operación Triunfo. Quedó sexta en Eurovisión. Tiene ocho discos de estudio y ha participado en series y películas.