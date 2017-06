Rajoy considera un error que el PSOE no apoye el CETA y espera que al menos se abstenga

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que no hay ninguna razón para que el PSOE no apoye el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá, cree que esa actitud es un error y ha confiado en que, al menos, se abstenga en su votación en el Congreso.

Rajoy se ha referido a la decisión del PSOE de rectificar su apoyo a ese tratado, conocido como CETA, en declaraciones a los periodistas antes de asistir a una reunión de líderes del Partido Popular Europeo previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno comunitarios.

Rajoy ha afirmado que va a intentar lograr una mayoría en las CortesPara el presidente del Gobierno, es una "mala noticia" que el PSOE no vaya a apoyar este tratado, ha advertido de que si España no lo avalara sería "tremendo" y haría "el ridículo", y ha asegurado que el Gobierno hablará con todos los partidos para que salga adelante en el Congreso.

"Si el PSOE y Podemos no lo votan, yo intentaré buscar acuerdos. hablaremos con todos los demás", ha garantizado.

Rajoy ha incidido en el error que supone no apoyar un tratado de libre comercio con Canadá cuando se trata de un país con unos estándares de respeto a la libertad, derechos humanos, progreso económico y bienestar social muy similares a los de Europa.

"Si no aprobamos el tratado de libre comercio con Canadá, no sé que tratado de libre comercio vamos a aprobar", ha planteado.

Tras confiar en que "esto se pueda arreglar", ha evitado entrar en interpretaciones como las que se están haciendo desde el PP al considerar de que se trata de un acercamiento a Podemos.

"No lo voy a interpretar. Yo simplemente creo que es un error. El tratado es enormemente positivo. Nosotros lo hemos apoyado y el Partido Socialista también, lo apoyan todos los gobiernos europeos y toda Europa en su conjunto y esto no tiene ningún sentido. No puede ser que España lo vete", ha recalcado.

Ante esa situación, ha confiado en que, al menos, los socialistas se abstengan.

De la misma forma tampoco ha querido comentar si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pone en riesgo la credibilidad de España, y ha subrayado que no tiene sentido que critique esa actitud porque no sirve para nada.

Lo único que ha insistido en que va a hacer es intentar lograr una mayoría en las Cortes y, si no se tuviera, buscar la abstención de los socialistas.

"Este no es un tema del Gobierno o del Partido Popular; es un tema de España y de la Unión Europea en su conjunto, de gobiernos, oposiciones y de todos los partidos", ha resaltado.

Rajoy ha vuelto a confiar en que el PSOE actúe con sentido común porque cree que no se gana nada actuando de otra manera.

"No es bueno para España ni tampoco, creo -ha precisado-, para el Partido Socialista".

Sánchez confirma a Moscovici que el PSOE se abstendrá

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha reunido este jueves con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, al que ha comunicado que su grupo se abstendrá la próxima semana en la votación del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA).

"En 1.600 páginas del Tratado, sólo hay 4 sobre nuestros derechos medioambientales. Tenemos diferencias en el modo de resolución de las disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación al Tratado", ha dicho Sánchez a Moscovici, según un comunicado del PSOE.

El líder socialista ha transmitido al comisario europeo que realizará una "oposición de Estado" al Gobierno, al que, sin embargo, apoyará frente al desafío independentista de Cataluña.

"El Gobierno del PP es muy impopular debido a su bajo umbral ético y social, su insensibilidad con los más débiles y los reiterados escándalos de corrupción que avergüenzan a la mayoría de todos los españoles. Pero estamos en contra del derecho de secesión y no vamos a permitir que el independentismo trate de aprovecharlo debilitando al Estado", ha dicho Sánchez.

Asimismo, ha asegurado que está de acuerdo en "la reducción progresiva del déficit, pero no en cómo se está planteando, al igual que en 2012, desde el lado del gasto público" y que ve "con preocupación los nuevos recortes en la sombra que prepara el PP".

En ese sentido, ha señalado que "el programa de estabilidad, en términos de PIB, pretende dejar a España como el país con más bajo gasto social en Europa, reduciéndolo en tres puntos hasta 2020".

Rivera considera "irresponsable" al PSOE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, consideró "irresponsable" que el PSOE se plantee rectificar su apoyo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, el llamado CETA, y atribuyó esta decisión a la "podemización" de la formación socialista.

"Ni en España entendemos este cambio de posición del PSOE. A mí me parece irresponsable ponerse en contra de un acuerdo ejemplar", señaló Rivera, que apuntó a que Canadá es un país "homologable" a Europa con quien un acuerdo de libre comercio es "una oportunidad".

El líder de la formación naranja realizó estas declaraciones a la prensa tras reunirse en Bruselas con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, y el negociador jefe de la UE para el "brexit", Michel Barnier, unos encuentros en los que el libre comercio fue uno de los temas de conversación principales.

Rivera atribuyó el cambio de parecer de los socialistas a la "podemización" del partido y advirtió de que "está más pensando en Podemos que en Europa, en España o a las oportunidades que hay que dar a los españoles".

"Yo le pediría al PSOE que rectifique y que esté en la senda de los europeístas, que se sume a los liberales, que se sume a los conservadores y que haya una mayoría amplia que respalde en España el tratado del CETA", señaló.

Rivera recordó que "lo único que tienen que hacer es defender lo mismo que han defendido en la tribuna del Congreso hace unas semanas", en referencia al voto favorable de la formación socialista hacia la ratificación del CETA el pasado martes en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

Además, señaló que se trata de una "decisión interna" que afecta a toda España, ya que los Parlamentos nacionales de ambas partes del CETA (Canadá y los Estados miembros de la UE) deben ratificar este acuerdo internacional para que se aplique en su totalidad.

"No es una decisión solo del PSOE, es una decisión del Parlamento español que necesita una mayoría para ratificar este tratado y yo espero contar con los socialistas", dijo Rivera, que instó al PSOE a tener en cuenta que "los temas de Estado son muy serios" más allá de "las tácticas de robarle votos a Podemos".

El líder de Ciudadanos no cerró la puerta a contar con los grupos nacionalistas en el Congreso para ratificar el CETA porque "a pesar de las discrepancias, en lo que estamos de acuerdo estamos de acuerdo".

"Cuantos más grupos apoyemos el CETA, mejor", añadió, precisando que buscarían una ratificación "con o sin el PSOE".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anuló en la tarde del miércoles el viaje que tenía previsto realizar hoy a Bruselas para volver a asistir a una reunión de líderes socialistas europeos.

Rivera rechazó especular sobre los motivos tras la cancelación del viaje aunque sí apuntó a que "es difícil explicar el no al CETA en Europa".

Sánchez mantuvo hoy un encuentro con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, de visita en España, que antes de la reunión escribió en su perfil de Twitter que le transmitiría al líder socialista que "el CETA es un buen acuerdo, progresista, entre Europa y un país que comparte nuestros valores".