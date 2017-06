Apuñalan a un policía en un aeropuerto de EE UU al grito de "Alá es grande"

El ataque a un policía que fue apuñalado provocó este miércoles la evacuación y el cierre del aeropuerto Bishop International de Flint (Michigan, EE UU), en el que ningún pasajero resultó herido, informaron las autoridades.

Según la cadena NBC, antes de atacar al agente, el presunto responsable gritó "Alá es grande". CBS informa de que el FBI está investigando el incidente como un acto de terrorismo.

El agente fue trasladado a un hospital y se encuentra en estado grave, al tiempo que un sospechoso ha sido arrestado, indicó la Policía de Michigan, sin precisar el motivo de la agresión ni aportar detalles sobre el detenido.

NBC News: The Canadian born suspect shouted "Allahu Akbar" before stabbing the officer multiple law enforcement sources say. W/ @anblanx https://t.co/TYSZIgmFQE