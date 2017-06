Establecen el récord de la mayor distancia recorrida en 12 horas en un coche solar

El Nuon Solar Team ha conseguido este 21 de junio, el día con más horas de luz del año, el récord de la mayor distancia recorrida en doce horas en un coche solar, en concreto con el Nuna 8s, un coche cuya única fuente de energía es el sol.

El intento de récord empezó esta madrugada a las 5:19 am y terminó a las 17:19 horas, doce horas después. Así fue el comienzo, tal como publicaron sus autores en su twitter:

Según sus creadores, hasta ahora nadie ha constatado oficialmente ningún récord de kilómetros recorridos en un tiempo determinado en la categoría de coches solares. Por eso, el Nuon Solar Team se propuso recorrer un mínimo de 750 km en doce horas, marca que finalmente superaron al recorrer un total de 882 km. Lo hicieron en el circuito de Lelystad (Holanda), de 2,5 km de longitud. Durante doce horas, tres pilotos se han estado turnando cada dos horas a los mandos del vehículo. Su objetivo era dar 300 vueltas al circuito a una velocidad media de 62,5 km/h y han conseguido mejorar esta cifra.

Los datos claves del intento de récord:

*GRÁFICO: VÍCTOR LÓPEZ

Así celebró el Nuon Solar Team el récord conseguido:

With 882 km we officially set the 12 hrs world record for solar racing. We dare all other @WorldSolarChlg contesters to #BeatTheDutch pic.twitter.com/OsGJWGVYof