La portavoz de Cs exige que la financiación autonómica garantice servicios y no se base en la "lucha territorial"

Ha intervenido en el Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), dentro del ciclo 'Los nuevos políticos', en Zaragoza, donde ha apostado, en declaraciones a los medios de comunicación, por "abrir el melón" del sistema de financiación, lo que el PP y el PSOE "no han querido hacer porque dicen una cosa en una comunidad y la contraria en la de al lado".

"Queremos garantizar servicios, que cada comunidad tenga los recursos necesarios para dar un buen servicio hospitalario, un buen servicio educativo, y eso no se hace con la lucha territorial de 'cuánto me van a dar a mí', sino que el debate es de otra manera".

"Si hacemos ese debate técnico y no de luchas territoriales, creemos que podemos llegar a un acuerdo", ha continuado Arrimadas, pero "si el debate se afronta con cuánto nos quitan en Aragón para dárselo a Cataluña o Andalucía, me parece que no vamos a llegar a ningún sitio". Ha recomendado tener en cuenta criterios como la dispersión geográfica, la despoblación, el nivel de vida y la carestía de la vida, insistiendo en que si se lleva a cabo un debate técnico "vamos a poder parecernos a otros países, como Alemania".

Por otra parte, Inés Arrimadas ha abogado por reformar las Administraciones públicas para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, aclarar competencias y suprimir duplicidades, indicando que la reforma del sistema de financiación "no va a ser la panacea". Ha defendido la igualdad y equidad en el acceso a los servicios públicos básicos.

