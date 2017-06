Beamonte (PP) subraya que Aragón "necesita una estrategia seria para su desarrollo"

Allí, en compañía de los dueños de la explotación, ha conocido los trabajos que se llevan a cabo estos días en los que se celebra la campaña de recogida.

Beamonte ha resaltado la labor del sector agrícola como un "sector clave" en la Comunidad y ha destacado el hecho de que haya sido un soporte "muy importante" durante la crisis.

Por ello, ha considerado que hay que apostar por él "claramente y sin fisuras". Medidas como la modernización de regadíos, ayudas a los jóvenes agricultores o la apuesta por las marcas de calidad serian una buena forma de combatir algo de lo que todo el mundo habla y sobre lo que hay que tomar medidas concretas como es la despoblación".

Frente a estas medidas, ha lamentado "la dejadez con que trata el Gobierno de Javier Lambán a este sector y que se extiende hacia el resto del tejido productivo".

Según Beamonte, el Gobierno de Aragón "no cuenta con una estrategia seria" puesto que está "esperando a ver cómo vienen los golpes de la marcha de la economía nacional y se están focalizando las inversiones en cuestiones que no son las más importantes en lugar de aquellas que tienen un retorno y contribuyen a la mejora del bienestar, que están olvidadas y para ello no hay más que ver los presupuestos de la Comunidad autónoma".

