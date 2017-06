Reino Unido atribuye el ataque informático a sus hospitales a 'hackers' de Corea del Norte

Los servicios de seguridad británicos creen que "hackers" de Corea del Norte han sido responsables del ciberataque del pasado mayo contra los equipos informáticos de diversos hospitales de Inglaterra, informa la cadena BBC.



El Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC, por sus siglas en inglés) ha realizado una investigación sobre el incidente, que apunta a que un grupo conocido como "Lazarus" estuvo detrás de este ataque, que obligó a suspender operaciones y la atención de pacientes del Servicio Nacional de Salud (NHS), añade la emisora.



Se estima que este mismo grupo atacó en 2014 a la empresa Sony Pictures cuando planeaba el lanzamiento de la película "The Interview", sátira sobre el régimen norcoreano.



El pasado mayo, un virus conocido como Wanna Decryptor y WannaCry atacó los sistemas informáticos de varios hospitales del NHS, provocado un caos en la atención puesto que los médicos no podían acceder al historial médico de los pacientes.



Si bien "Lazarus" opera desde Corea del Norte, no está claro si el liderazgo de ese país ordenó el ataque, dice la BBC. El NCSC forma parte del centro de escuchas británico GCHQ, uno de los servicios secretos del Reino Unido.



Además del NHS en el Reino Unido, el ciberataque de mayo fue global pues dejó más de 200.000 afectados en al menos 150 países y sus daños se extendieron también a empresas privadas.



En el Reino Unido, el NHS resultó castigado ya que, además de cancelarse intervenciones quirúrgicas, debieron retrasarse citas y desviar ambulancias, aunque los historiales de los pacientes, según el ministerio de Interior, no se vieron comprometidos.

