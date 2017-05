El Gobierno británico confirma un ataque informático a gran escala en los hospitales públicos

El Servicio Nacional de Salud británico ha confirmado que un importante número de hospitales públicos han sido objeto de un ataque informático a gran escala este viernes, del tipo ransomware, según informa el NHS (Servicio Nacional de Salud, por sus siglas en inglés) en un comunicado. Este ataque coincide con el que ha tenido lugar este viernes en España.

Aunque las investigaciones están en sus primeras fases, el NHS sospecha el el malware utilizado es del tipo Wanna Decryptor.

De momento, no hay evidencia de que los piratas informáticos hayan tenido acceso a los datos de los pacientes.

"El ataque no ha sido dirigido específicamente contra el NHS y está afectado a empresas y organizaciones de varios sectores", señala el comunicado.

Los sistemas informáticos de los hospitales afectados parecen haber sido "atacados simultáneamente" por este virus que está desviando a muchos pacientes aquejados de urgencia.

Entre los hospitales afectados se encuentran todos los del distrito financiero de Londres así como los del este de la capital, según ha confirmado a Reuters el fondo Barts que supervisa todas estas instalaciones. Todas las citas han sido canceladas y las ambulancias, desviadas a los hospitales más cercanos.

Rescate en 'bitcoins'

Según médicos afectados, los hospitales han recibido el mensaje de que "los sistemas están bajo control" de un grupo de secuestradores que "exigen a cambio cierta cantidad de dinero", concretamente una cantidad de 300 dólares (unos 275 euros) en forma de bitcoins, una moneda virtual, a cambio de recuperar el control del sistema.

"Se trata de un virus bitcoin, que abre una ventana emergente donde se pide a los usuarios de la red que paguen 300 dólares a cambio de acceder al PC. No hay forma de saltarse esta pantalla", ha explicado un responsable de sistemas de un hospital británico.

Un comunicado del hospital de Hertfordshire recogido por The Guardian precisa el impacto del ataque: "Hoy, el hospital ha experimentado un grave problema informático que, según se cree, ha sido causado por un ataque".

"Nada más descubrirse el problema, el hospital ha protegido sus sistemas mediante un apagado total, lo que significa que ahora mismo ni siquiera se pueden aceptar llamadas entrantes".

"El hospital ha decidido aplazar todas las actividades que no involucren a los servicios de emergencia", ha señalado el comunicado.

Varios periodistas han tuiteado el pantallazo en el que se puede apreciar el mensaje que aparece durante el ataque, donde se puede apreciar el mensaje demandando un rescate.

Una usuaria se ha quejado en Twitter que, debido al ataque, su hospitalno le puede dar recetas médicas.

Otro hospital, en Blackpool, se ha disculpado por el corte en el servicio.

