Gimeno dice que la Comunidad gasta 3,4 millones más en los cinco primeros meses de 2017 respecto al año anterior

Así lo ha manifestado en una comparecencia ante el pleno de las Cortes autonómicas, solicitada por Ciudadanos, para señalar que a los grupos de la oposición "les cuesta reconocer que las cosas están mejor".

En este sentido, se ha referido al informe de la Interventora sobre las cuentas de la Comunidad de este año, en el que precisa que faltan 163 millones de euros para atender los gastos, cifra que, según Gimeno, es una "maravilla", si se tiene en cuenta la situación de 2016 y 2016, cuando según la Intervención eran necesarios 250 y 900 millones más. Ahora "estoy relajado", mientras que hace dos años "lo pasaba fatal", ha sintetizado el consejero.

Sobre cómo atenderá esos 163 millones, ha comentado que cuando se aprobó el techo de gasto para 2017 se reconoció que habría una inejecución de 121 millones de euros y, además, se esperan más ingresos del Estado de los contemplados en el Presupuesto, por lo que "no se van a tocar partidas porque no va a hacer falta".

Gimeno ha esgrimido que la ejecución de este año y del anterior es "similar" porque "las mayores partidas se gastan con o sin presupuestos" y son las relativas al capítulo de personal, el 1, que son las más cuantiosas, mientras que la prórroga presupuestaria afecta especialmente a las subvenciones, inversiones y a los convenios que se tienen que firmar con el Estado, como el del Fondo de Inversiones de Teruel.

En materia de ingresos, el consejero ha asegurado que "va bien", se ha ejecutado el 32 por ciento, cifra por encima del 25 por ciento de 2016, y prevé llegar a final del año con el cien por cien.

IRRESPONSABILIDAD

El diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, ha lamentado que el Gobierno de Aragón se esté dedicando a "gastar, gastar y gastar de forma irresponsable" y por eso su grupo "va a intentar controlar lo máximo posible" porque "nos encontramos sorpresa tras sorpresa", como el hecho de que en el primer trimestre del año se hayan gastado 25 millones de más en el capítulo de personal, a pesar de ser un presupuesto prorrogado.

"Quiero entender en qué están gastando semejantes cantidades de dinero", en total "cerca de 75 millones de euros más respecto a 2016", según informes de la web del Ministerio de Hacienda, ha dicho el parlamentario.

También se ha referido al Informe de la Interventora, que "dice que las cifras no llegan", y se ha preguntado de dónde se va a obtener ese dinero a no ser que "haya promesas que no van a cumplir en materia de hospitales y centros educativos" porque "las cifras no me cuadra por ningún lado".

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha indicado que el Gobierno "está gastando en gasto corriente y van a dejar una no inversión en colegios y en hospitales" por lo que el Presupuesto es "una gran mentira" y por eso deben "pedir perdón a los aragoneses". Ha añadido que las cuentas de este año cuentan con "menos políticas sociales que el pasado" y no van a poder ejecutarse porque PSOE y Podemos "perdieron un montón de tiempo" hasta que acordaron el Presupuesto.

El parlamentario del PSOE, Alfredo Sancho, ha calificado de "ruido" las críticas de la oposición, para sostener que "llegaremos al final del ejercicio con un porcentaje de ejecución similar a este año, a pesar del retraso en aprobarse", para "desarrollar políticas sociales". "La gestión presupuestaria se ha normalizado" y ha dudado de si la oposición quiere que se ejecuten o no.

VOLUNTAD POLÍTICA

El diputado de Podemos, Héctor Vicente, ha opinado que "la ejecución no depende tanto del momento de aprobación del Presupuesto, sino de la voluntad del Gobierno por desarrollarlo" y como ejemplo ha dicho que los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz han tenido presupuesto desde 2010 y "ninguno de los dos se ha empezado", para considerar que las cosas se pueden hacer de otra manera, "en vez de aplicar la farsa de la austeridad".

La diputada del Partido Aragonés, Elena Allué, ha manifestado que hay quienes deberían estar "arrepentidos de haber llevado al límite a la Comunidad" por haber retrasado la aprobación de los Presupuestos hasta el pasado 10 de mayo, y ahora los Departamentos "tienen que darse cuenta de la dificultad de poder gestionarlo en tan pocos meses", al tiempo que la Interventora dice que falta 163 millones y "ha sido demasiado benevolente" por lo que ha pedido medidas para solucionar este "caos".

El parlamentario de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha afeado a la oposición que no señala que el informe de la Intervención dice que los ingresos son "realistas", además de que la ejecución demuestra que "vamos por el camino adecuado y que se van a cumplir los Presupuestos".

