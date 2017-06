El PSdeG reprocha a Sanidade que opte por "pagar menos" en vez de "planificar eficientemente" durante el verano

El PSdeG reprocha a la Consellería de Sanidade que cuando llega la época estival opte por "pagar menos" en vez de "planificar eficazmente" los recursos materiales y de personal, por lo que insiste en preguntar "cuántas camas estarán sin uso habitual" durante el verano en los hospitales del Sergas.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el diputado socialista Julio Torrado, quien ha presentado una interpelación al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, que llevarán al Parlamento de Galicia sobre la planificación del Sergas con la llegada del verano.

"El Sergas tiende a planificar a la baja la asistencia sanitaria considerando menor nivel cuantitativo del servicio, lo que se muestra en términos de camas disponibles y en número de trabajadores en los centros sanitarios, especialmente en los hospitales", según esgrimen los socialistas en su iniciativa parlamentaria.

En este sentido, Torrado ha apuntado que Galicia se encuentra entre las comunidades con la ratio "más baja" de España de personal por paciente. Por ello, ha considerado que la sanidad gallega se encuentra en "una situación límite".

De este modo, el parlamentario socialista ha reivindicado una planificación "más eficiente" frente a la Xunta, a la que reprochó que opte por lo "más barato, casi como si fuera de mercadillo".

"La sanidad es una inversión, no un gasto", ha subrayado Torrado, al tiempo que ha considerado que no se debe calcular "con calculadora los recursos que se ponen". Por ello, ha sostenido que el sistema sanitario gallego "no está preparado para ese nivel de reducción de recursos" en los meses de verano.

"EXISTEN PROFESIONALES"

Torrado, preguntado sobre la falta de personal sanitario, ha recalcado que "si generas inestabilidad los profesionales se van". Así, ha reivindicado "un mínimo de estabilidad y seguridad" laboral.

"Existen profesionales", ha afirmado el diputado socialista, quien ha considerado que en "términos absolutos" es el Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo "el que vea más camas cerradas" en la época estival este año.

Por todo ello, ha considerado que la gestión sanitaria "está en entredicho". Al hilo de ello, se ha referido a las listas de espera que suponen, a su juicio, "un problema grave" con elevadas esperas en algunas especialidades. En concreto, ha apuntado los 390 días de demora para cirugía vascular en Vigo.

"Hay gente que espera aún más", ha lamentado Julio Torrado, para concluir que las demoras "son inaceptables" y reivindicar una "política de personal decente".

CAMAS

En su iniciativa parlamentaria el PSdeG concreta que la red de hospitales de Galicia "tiene algo más de 7.000 camas en total" y "habitualmente los centros hospitalarios pierden el uso de más de mil camas entre junio y septiembre". "Profesionales del sistema sanitario estimaron en 1.200 las que fueron cerradas en el año 2016", añade.

También concreta que "la cantidad de personal trabajando en el sergas llegada la época del verano es notoriamente menor que en el resto del año".

El PSdeG considera que "en verano" los porcentajes de contratación temporal se elevan "por las sustituciones" pero "no son cubiertas todas las necesidades". Por todo ello, considera que la época estival "supone una época de debilidad para el sistema sanitario público de Galicia".

