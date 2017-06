Educación propone a las universidades adelantar la prueba de 'selectividad' de septiembre a julio a partir de 2019

La Xunta ha propuesto al Consello Galego de Universidades iniciar las conversaciones a partir del verano, en el próximo mes de septiembre, con el fin de estudiar la posibilidad de acometer este adelanto.

A pesar de ello, esta modificación afectaría al alumnado de bachillerato del curso 2018/2019, por lo que contaría con tiempo suficiente para conocer los cambios con anterioridad.

Además de para evitar un perjuicio a los alumnos, Educación cree necesario darse el tiempo suficiente para "alcanzar el máximo consenso" posible alrededor de esta medida, atendiendo además a los posibles acuerdos que se tomen en el marco del Pacto Educativo que se está negociando en el Estado.

En el caso de materializarse, la administración educativa adaptaría las pruebas de recuperación de 2º de bachillerato a las fechas en las que la prueba de acceso se realizase.

Por otro lado, el pleno del CGU abordó el informe sobre el proyecto de decreto por el que se fijan los precios públicos de las universidades, que se congelan un año más en el periodo 2017-2018.

TÍTULOS

También se dio informe favorable de autorización de implantación del máster en Edificación Sustentable (UDC), Fotónica e Tecnoloxías do Láser (UDC), Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentaria (USC), en Fotónica e Tecnoloxías do Láser (UVigo) y Xestión Ambiental na Industrial (UVigo).

Recibieron autorización, a su vez, el Programa Oficial de Doutoramento en Protección do Patrimonio Cultural (USC), los programas oficiais de doutoramento en Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento, en Creatividade e Innovación Social e Sustentable y en Protección do Patrimonio Cultural, de la UVigo. En el caso del máster universitario en Enxeñaría Industrial (UDC), la autorización está pendiente da resolución de verificación de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

Entre otros asuntos, se dio el visto bueno a la creación en la USC de las Escolas de Doutoramento Internacional en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas en Campus Terra, en Ciencias da Saúde y en Ciencias e Tecnoloxía.

Esta nueva estructura se engloba en el Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados de la USC.

También, se ofertarán 799 plazas para el practicum de Máster universitario en profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas, 240 en la USC, 195 de la USC y 280 de la Uvigo, además de 84 de la UNED, entre otros temas.

