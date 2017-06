DPZ desea promover la educación para el desarrollo para lograr unos ciudadanos comprometidos con el mundo

De esta forma, este lunes se ha presentado el primer diagnóstico sobre la educación para el desarrollo y la ciudadanía global en la provincia, fruto del convenio firmado entre la DPZ, la Federación Aragonesa de Solidaridad y la Universidad de Zaragoza, desde la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo.

El estudio, que será el punto de partida para impulsar la educación para el desarrollo en la provincia, lo han dado a conocer en rueda de prensa la diputada delegada de Proyectos de Solidaridad, Marta Abengochea, el vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UZ, Francisco Beltrán, el presidente de la FAS, Ricardo Álvarez, el coordinador del diagnóstico, Juan David Gómez, y el coordinador de Educación para el Desarrollo de la FAS, Enrique Cabezudo.

Abengochea ha explicado que la educación para el desarrollo es una herramienta para propiciar una ciudadanía "responsable" y concienciada de que forma parte del mundo, de que pertenece a la sociedad en su conjunto y puede contribuir a solucionar problemas globales y a mejorar la situación de otras zonas.

La diputada ha indicado que el objetivo es "crear un observatorio de cooperación al desarrollo en la provincia" y este estudio es el punto de partida para conocer qué actividades se desarrollan en cada localidad en esta materia y su interés por estas cuestiones.

El diagnóstico se ha centrado en cuatro ámbitos: la opinión pública en general, los colegios e institutos, las ONG y los medios de comunicación, según ha precisado el coordinador del informe, Juan David Gómez.

COMPROMISO

Estos cuatro ámbitos tienen en común que "no se puede ser indiferente a los problemas del mundo", ha afirmado Gómez. En el caso de la opinión pública, ha estimado que "en general la población está concienciada, pero dan una respuesta pasiva", al pensar que "no se puede hacer nada", lo que conlleva que no se produzcan cambios a nivel global. "No basta concienciarse, es necesario compromiso", ha dicho tajante.

En el caso de los colegios e institutos, la mitad de los centros de la provincia llevan a cabo acciones relacionadas con la cooperación al desarrollo, pero se debe actuar en aquellos que no las ofrecen y primar las actividades "de calidad" y no tanto la cantidad para explicar la actividad de las ONG en toda la provincia. También ha valorado que los medios de comunicación podrían dar un tratamiento "de continuidad" a estos temas, que quedan reducidos a situaciones de emergencia.

Entre las conclusiones del estudio destaca que cuanto mayor es el nivel formativo y mas grande es el municipio, mayor es el conocimiento y el interés por los problemas del mundo y por la cooperación al desarrollo.

El comportamiento pasivo predomina en las personas mayores (de 55 años en adelante); los concienciados son los jóvenes (16-34 años); y la actitud preactiva se da entre los adultos (35-55 años). El diagnóstico también indica que el apoyo a la financiación estatal de las ONGD no es unánime y va decayendo.

CONOCIMIENTO, INTERÉS E IMPLICACIÓN

Asimismo, se resalta que es muy difícil que los zaragozanos apoyen la cooperación al desarrollo si no la conocen, apuntando que hay una relación proporcional e interdependiente entre conocimiento, interés e implicación. No hay compromiso sin interés, ni interés sin conocimiento.

Se alerta de que es preocupante que la cooperación al desarrollo y la ciudadanía global vayan perdiendo el respaldo social que tenían en España en la década de los 90 y en los primeros años de este siglo. Por su parte, los habitantes de la provincia de Zaragoza ofrecen un menor apoyo que el resto de los españoles.

Existe un 20,10 por ciento de población que no está seguro de que España deba prestar esa colaboración. En este sentido, se considera que la estrategia de educación para el desarrollo y la ciudadanía global debe encaminarse a revertir esta opinión.

FINANCIACIÓN

La mayoría de los habitantes de la provincia de Zaragoza no saben si la Comunidad autónoma y su ayuntamiento dedican recursos para la cooperación al desarrollo y la ciudadanía global y, sobre la fórmula de financiación de las ONG en la provincia, la opción intermedia (financiación entre el Estado y los socios de las ONGD) ha sido considerada la más idónea por la mayoría de los encuestados.

Por su parte, el presidente de la FAS, Ricardo Álvarez, se ha felicitado por la elaboración de este trabajo, al estimar que son necesarias más políticas de gobierno en cooperación al desarrollo y conseguir unos ciudadanos más comprometidos; mientras que el responsable de Educación para el Desarrollo de la FAS, Enrique Cabezudo, ha coincidido en la necesidad de lograr una sociedad más "justa, solidaria y equitativa".

Por último, el vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UZ, Francisco Beltrán, ha resaltado el compromiso de la institución académica con la cooperación al desarrollo y ha calificado de "excelente medida" esta iniciativa conjunta con la FAS y la DPZ.

