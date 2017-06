Puente comunicará el jueves a Sánchez su decisión y si acepta la Portavocía espera que sea "una palanca" para Valladolid

En declaraciones recogidas por Europa Press tras la rueda de prensa en la que el regidor y su equipo han hecho balance de los dos años de mandato en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente ha vuelto a pronunciarse sobre el papel que podría tener en la nueva Ejecutiva que Pedro Sánchez dará a conocer en el Congreso Federal del PSOE, este sábado, 17 de junio.

El primer edil ha señalado que "probablemente" hasta el jueves no hablará con Sánchez y ha explicado nuevamente que en la decisión que tome tendrá "prioridad" su "objetivo fundamental" que es continuar al en el Ayuntamiento y al frente del gobierno de la ciudad. "Si sirve para ayudar lo aceptaré, si sopeso que no, lo rechazaré", ha concretado.

En este sentido, ha incidido en que si acepta tratará de "aprovechar la oportunidad para que sea una palanca para este equipo de Gobierno y para Valladolid", ya que entiende que una de las cosas que ha cambiado "de forma radical" en los dos últimos años en los que ha sido alcalde ha sido "la imagen de la ciudad", pues entiende que se la percibe "de una forma distinta a la que se percibía Valladolid en los últimos 20 años".

No obstante, ha dado detalles sobre cuales serían sus funciones y su encaje con las labores de alcalde, ya que la Portavocía del PSOE le supondría "formalmente" acudir a las ejecutivas los lunes por la mañana y ofrecer la rueda de prensa que suele celebrarse a las 12.30 en Madrid los días que le sea posible.

"Cuando tenga agenda municipal que me lo impida no lo haré", ha precisado, antes de detallar que, por eso, ha reclamado una Portavocía "coral" pues ha reconocido que no puede "asumirla de manera unipersonal", al tiempo que ha defendido que no sería "razonable" que el PSOE tuviera "una única voz" con una Portavocía unipersonal.

De ese modo, ha precisado que su trabajo como portavoz estaría "limitado" al momento de las ejecutivas en Madrid y a desplazarse a algún programa nacional los fines de semana pero "con criterio restrictivo". La atención a la prensa entre semana, por otro lado, la realizaría en Valladolid como recuerda que ha hecho durante la campaña de Primarias de Pedro Sánchez.

