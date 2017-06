Annabelle Wallis cuenta cómo Tom Cruise le salvó la vida en un avión real en caída libre

El actor Tom Cruise estuvo este jueves en El Hormiguero (Antena 3) presentando junto a sus compañeras de reparto Sofía Boutella y Annabelle Wallis su última película, La Momia.

Annabelle Wallis contó durante la entrevista con Pablo Motos cómo una de las escenas más espectaculares del film, un accidente de avión. Para rodar esas escenas utilizaron un avión que les ponía en gravedad cero.

"Rodamos dos días, construimos un decorado dentro del avión y éste hace una parábola para que tú estés en gravedad cero durante 30 o 40 segundos y lo hicimos 64 veces en dos días", explicaba Cruise sobre la escena, para la que no contaron con dobles de acción.

"Tom es un gran héroe, porque hubo un momento en el que yo me enganché en una barra y al volver a la gravedad normal me habría estrangulado. Pero le dije ¡Tom, me he enganchado! Y él hizo como un superhéroe y se lanzó, me agarró y me salvó", contaba Wallis ante un incrédulo Pablo Motos, que preguntó si estaba exagerando.

Queriendo quitarle importancia y alabando el valor de la actriz por prestarse a rodar esas escenas de forma real, Cruise confirmó que "esto pasó, el paracaídas se le enganchó en una barra y tenía que desengancharla porque si no habría resultado herida. Así que la desenganché y la agarré para que cayera sobre mí", rememoró Cruise, que sin embargo quiso quitarle dramatismo: "Yo solo dije 'no te preocupes', en plan relajado".

Y es que Cruise es conocido por implicarse y jugarse el tipo en sus películas. A preguntas de Pablo Motos contó que para rodar Misión Imposible estuvo entrenando apnea. "Mi récord está en seis minutos y medio. Pero entonces entrenaba todos los días y llegué a hacer apnea a 40 metros de profundidad. El cuerpo te lo deja fatal. Para aquella película tenía que hacer escenas en las que no respiraba durante tres minutos, toma tras toma y así estuvimos cerca de diez días", explicó el actor.

Cruise también sacó su lado más gamberro al revelar que la palabra que mejor conoce y mejor usa del español es "joder". "Esa palabra la dice todo el mundo constante mente ¿no es un taco, no?", dijo antes de interpretar todos los posibles usos del término.